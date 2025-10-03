ＦＰＴはベトナム政府機関およびコニカミノルタと「X線動態解析」およびAI活用のデジタルヘルスケア共同研究検討の基本合意書を締結

FPTジャパンホールディングス株式会社

ＦＰＴコーポレーションはＦＰＴソフトウェアジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）、以下 ＦＰＴ）を通じて、ベトナム国家イノベーションセンター（Vietnam National Innovation Center）（ハノイ市、以下NIC）およびコニカミノルタ株式会社（本社：東京都千代田区、社長：大幸 利充、以下 コニカミノルタ）と、X線動態解析(Dynamic Digital Radiography, DDR）およびAI活用のデジタルヘルスケアソリューション共同研究検討に関する基本合意書を、2025年10月1日に締結いたしましたのでお知らせします。

コニカミノルタのX線動態解析技術/イメージングAI技術と、ＦＰＴの高度なAI技術を活用し、呼吸器疾患の診断支援、医療レポートの自動生成など新しい診断技術の確立を目指します。コニカミノルタ独自のX線動態解析は、世界で300件以上の特許を取得しており、既に400台以上の販売実績があります。ベトナムの医療イノベーションとデジタル変革による呼吸器疾患対策を推進することで、国民の健康と医療従事者の負担軽減に貢献します。

調印式の様子（左から：ＦＰＴコーポレーション代表取締役社長 グエン・ヴァン・コア（Nguyen Van Khoa）、NIC所長 ヴー・クオック・フイ（Vu Quoc Huy）、コニカミノルタ 取締役代表執行役社長 兼CEO 大幸 利光、ＦＰＴジャパンホールディングス 代表取締役社長 ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）[ＦＰＴコーポレーショングループ]）共同研究の内容- 簡易かつ高度なX線動態解析画像を用いた呼吸器疾患に関する医療指標の開発と、AI診断支援ツールの開発による呼吸器疾患の早期診断機会創出- 医療レポートの自動生成による医療従事者の業務負担軽減と報告精度向上による臨床ワークフローの最適化連携体制- コニカミノルタ：X線動態解析・AIのベトナム現地医療機関との共同研究テーマ提示、およびプロジェクト全体リード- NIC：規制当局や現地医療機関との連携、および研究環境の整備- ＦＰＴ：AI要素技術開発、および医療データ収集システムの構築検討「X線動態解析」について

コニカミノルタはデジタルX線動態撮影および動態解析を、新しい”動きの診断”を提供するソリューションとして展開しています。この当社独自の技術「X線動態解析」を搭載したシステムとして、一般X線撮影装置を用いて動画を撮影できるデジタルX線動態撮影システムを開発・提供しており、既に国内外の医療機関で導入実績があります。

・「Ｘ線動態解析」はコニカミノルタ株式会社の商標または登録商標です。

コニカミノルタ株式会社について

コニカミノルタは、祖業であるカメラ、フィルムから培ってきたイメージング技術を活かし、世界中のお客様の“みたい”という想いに応え、生活やビジネスにおける課題をみえる化し、お客様とともに課題を解決することで価値を共創してきました。また「顧客関係」「技術の融合」「多様な人財」を中心とする無形資産を活かして、各産業のキープレーヤーである顧客との共創により、社会課題の解決につながるより大きな価値を創出しています。

コニカミノルタはこれからも、お客様の日々の生活を喜びや感動あるものにし、またお客様のビジネスを成功に導き、人々の生きがい向上とより良い社会の実現に貢献し続けていきます。

https://www.konicaminolta.com/

ベトナム国家イノベーションセンターについて

国家イノベーションセンター（NIC）は、財務省直属の機関として、2019年10月2日付首相決定第1269/QD-TTg号に基づき設立されました。ベトナムにおけるスタートアップおよびイノベーション・エコシステムの支援と発展を担い、科学技術に基づく成長モデルへの転換に寄与することを目的としています。

https://nic.gov.vn/

ＦＰＴソフトウェアジャパン株式会社について

ＦＰＴソフトウェアジャパンは、ベトナムのICTリーディングカンパニーであるＦＰＴグループの日本法人ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社の子会社です。コンサルティングから開発、運用保守に至るエンドツーエンドサービスの提供を担う事業会社として2018年に設立されました。ベトナムの豊富なリソースと多様な先進技術、世界標準の開発プロセスを活かし、競争力のある価格と高品位を両立させた、付加価値の高いサービスを提供します。

https://fptsoftware.jp/about-us/fpt-software-japan

関連リンク

コニカミノルタと複合機ソフトウェア開発に関する合弁会社を設立：

https://fptsoftware.jp/newsroom/news-and-press-release/press-release/20240122

複合機向けソフト開発でベトナム委託を拡大、コニカミノルタ、オフショア戦略転換の真意：

https://special.nikkeibp.co.jp/atclh/ONB/24/fptjapan_gih/p6/

本リリースに関する報道・お客様からのお問い合わせ

ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

ジャパンマーケティング＆パブリックリレーション本部

https://fptsoftware.jp/contact