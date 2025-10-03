Suichoku Solar、世界No.1 HJTメーカーHuasunと日本市場における独占契約を発表

Suichoku Solar株式会社

Suichoku Solar株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：Uwe Liebscher、以下「スイチョク」）は、このたび、世界No.1のHJT（ヘテロ接合型）太陽光モジュールメーカーであるHuasun Energy（本社：中国安徽省、以下「フアサン」）と、日本市場における垂直設置型太陽電池モジュールの独占的なモジュールパートナーシップ契約を締結したことを発表いたします。

本提携は、スイチョクの親会社であり、垂直設置型太陽光発電システムのパイオニアであるNext2Sun（本社：ドイツ）とフアサンが共同で進めてきたデザイン開発の成果を、日本市場に最適化して展開するものです。これにより、日本の再生可能エネルギー市場において、革新的かつ高効率な垂直型太陽光発電の導入が加速することが期待されます。

また、今回の独占契約には、スイチョクとフアサンが共同開発した以下のモジュールタイプが含まれます：

HSN-210R-B108DNV, HSN-210R-B108DSV, HSN-210R-B120DNV, HSN-210R-B108DSV

【本提携のポイント】

- 独占的パートナーシップ：スイチョクが垂直設置型太陽電池モジュールのフアサン製HJTモジュールを日本市場に独占的に導入- 共同開発：スイチョク（Next2Sunグループ）とフアサンによるデザイン開発を日本市場向けに展開- 技術優位性：世界最高水準のHJT技術と垂直設置システムの融合により、営農型太陽光発電分野や土地制約のある環境での最適なエネルギー活用を実現

Suichoku Solar株式会社 代表取締役社長 Uwe Liebscherは、次のように述べています。

「フアサンとの独占的パートナーシップは、日本における垂直型太陽光発電の普及を大きく前進させるものです。Next2Sunとフアサンの技術を結集し、環境調和型のエネルギーソリューションを提供してまいります。」

【Next2Sunグループについて】

Next2Sunは垂直設置型両面発電太陽光発電技術の発明者であり、技術的リーダーです。この技術は、特に朝夕の発電に強みを持ち、系統安定性の向上や蓄電需要の低減に貢献します。特許取得済みのシステム技術に基づき、農地の二重利用を可能にする垂直営農型ソーラーシステムやソーラーフェンスなど、多様な製品を開発しています。

2015年に設立されたNext2Sunグループは、ドイツ、オーストリア、ポーランド、日本に拠点を置き、100名以上の社員を擁し、ドイツ国内外で60MWp以上のプロジェクトを実現してきました。現在では、農業、自治体、商業、住宅分野において持続可能な太陽光発電ソリューションを提供する、数々の受賞歴を誇る市場および技術リーダーです。スイチョクはNext2Sunの日本法人です。

フアサン（安徽華晟能源有限公司）について

フアサンは、超高効率のn型ヘテロ接合（HJT）太陽電池技術の開発と応用、さらにインゴット・ウェハー・セル・モジュールの大規模製造を専門としています。

同社はこれまでに80以上の国に13GW超のHJT製品を供給し、年間生産能力は20GWに達しており、世界最大のHJTメーカーとしての地位を確立しています。

HJTセルの平均変換効率は26.2％、モジュールでは768.9W・24.75％に達しています。量産段階では、730W・23.5％効率のモジュールを大規模に商業出荷しており、非BC分野において24か月連続でTaiyangNews「Top Solar Modules Listing」の世界首位を維持しています。

【Suichoku Solar株式会社】

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-12-12

代表者：代表取締役社長 Uwe Liebscher

事業内容：垂直設置型太陽光発電システムの開発・販売、EPC事業

URL：https://www.suichoku-solar.com/

問い合わせ：info@suichoku-solar.com