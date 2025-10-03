【＠Loppi・HMV限定】『NOW×HMV』第2弾！時代を超えた洋楽ヒットでつなぐHMVの35年！洋楽コンピレーションアルバム『NOW×HMV 35th』本日発売！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶ 『NOW×HMV 35th』：https://www.hmv.co.jp/news/article/250827139/(https://www.hmv.co.jp/news/article/250827139/)

HMVが1990年に日本に上陸してから35年。

2020年に発売し、お客様に大変ご好評をいただいた30周年記念盤『NOW×HMV 30th』に続く、世界的な洋楽コンピレーションの最高峰である「NOW」とHMVのスペシャルコラボレーションの第2弾『NOW×HMV 35th』が、本日2025年10月3日(金)に発売となりました！

『NOW×HMV 35th』は、1990年から2025年までの名曲から最新ヒット曲までを網羅し、前作『NOW×HMV 30th』とは重複なしの選曲となっています。35年間を「1990年～1999年」「2000年～2009年」「2010年～2025年」の3つに分け、それぞれの年代で誰もが耳にしたことのある洋楽ヒットソングを、HMVの洋楽バイヤーが厳選してセレクトしました。ジャンルもレーベルも超えた名曲の数々が、全3枚組・60曲で収録されており、35年間を世代を超え愛され続ける名曲で振り返ることのできる"最強の"洋楽コンピレーションアルバムです。

ぜひこの機会にお買い求めください！

商品概要

■タイトル：【@Loppi・HMV限定】 NOW×HMV 35th

■発売日：2025年10月3日(金)

■フォーマット：CD3枚組

■品番：PROT-1392

■価格：3,500円（税込）

■レーベル：ユニバーサル・ミュージック

■販売：株式会社ローソンエンタテインメント

▶商品ページ：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16204403

＜収録曲＞■DISC 1：1990 ～ 1999

UKインディの新潮流からR&B黄金期まで、90年代を彩った名曲を一挙収録。プライマル・スクリーム「Movin' On Up」やザ・ラーズ「There She Goes」は日本でもCMや映画を通じて知られる名曲。レニー・クラヴィッツ「It Ain't Over 'Til It's Over」やカーディガンズ「Lovefool」は洋楽ファンなら必ず耳にしたラブソングの定番。さらに、TLC「Waterfalls」やケミカル・ブラザーズ「Block Rockin' Beats」など、90年代のクラブシーンやR&Bブームを象徴するトラックも収録。音楽番組やファッションと強く結びついた時代の空気を鮮やかに呼び起こすラインナップです。

01． Primal Scream / Movin' On Up

02． The La's / There She Goes

03． Vanessa Paradis / Be My Baby

04． Lenny Kravitz / It Ain't Over 'Til It's Over

05． The Cardigans / Lovefool

06． Tribe Called Quest / Can I Kick It?

07． Beats International / Dub Be Good To Me

08． The Chemical Brothers / Block Rockin' Beats

09． Zhane / Hey Mr. D.J.

10． TLC / Waterfalls

11． Paula Abdul / Rush Rush (Single Version)

12． Swing Out Sister / Am I The Same Girl

13． Des'ree / Life

14． New Radicals / You Get What You Give

15． Chumbawamba / Tubthumping

16． MC Hammer / U Can't Touch This

17． C+C Music Factory / Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)

18． Cher / Believe

19． K-Ci & JoJo / All My Life

20． Babyface / Every Time I Close My Eyes

■DISC 2：2000 ～ 2009

新世紀の幕開けを飾った2000年代は、ポップとクラブカルチャーが大きく花開いた時代。ボン・ジョヴィ「It's My Life」は日本のスポーツ番組やCMで何度も流れた不滅のアンセム。ブラック・アイド・ピーズ「I Gotta Feeling」は世界的パーティーチューンとして知られ、結婚式やイベントの定番に。カイリー・ミノーグ「Can't Get You Out Of My Head」は日本のショップBGMなどとしても長く愛された名曲。さらに、ニーヨ「Sexy Love」やリリー・アレン「Smile」など、R&Bからガールズポップまで幅広く収録。2000年代を代表するヒットがずらりと揃い、青春を思い出させる1枚です。

01． OutKast / Hey Ya!

02． N.E.R.D / She Wants to Move

03． Black Eyed Peas / I Gotta Feeling

04． Keshia Cole / Love

05． Ne-Yo / Sexy Love

06． Bennie Man / Dude

07． Lily Allen / Smile

08． Kylie Minogue / Can't Get You Out Of My Head

09． Sheryl Crow / Soak Up The Sun

10． Bon Jovi / It's My Life

11． Jet / Are You Gonna Be My Girl

12． The Fratellis / Flathead

13． The Music / The People

14． MIKA / Grace Kelly

15． Bent Fabric / Juke Box (Radio Edit)

16． Snow Patorl / Chasing Cars

17． Maroon 5 / Sunday Morning

18． Corinne Bailey Rae / Put Your Records On

19． Donovan Frankenreiter Feat. Jack Johnson / Free

20． Feist / 1234

■DISC 3：2010 ～ 2025

SNSとストリーミングの時代を象徴する楽曲群を収録。ザ・チェインスモーカーズ「Closer」はYouTubeやSNSを通じて若い世代に爆発的ヒット。映画『ラ・ラ・ランド』の「Another Day of Sun」は、ミュージカル映画ブームを巻き起こし、日本でもサントラがロングセールスを記録。さらに、大ヒット映画「トップガン・マーヴェリック」(2022年) の劇中歌としても使用された ワンリパブリック「I Ain't Worried」、アリアナ・グランデ「Break Free」、ザ・1975「Chocolate」など、2010年代以降のチャート常連も多数。最新ヒットから名曲まで、今を生きる洋楽の魅力が凝縮されています。

01． The Avalanches / Because I'm Me

02． Haim / The Steps

03． The 1975 / Chocolate

04． The Chainsmokers / Closer (feat. Halsey)

05． Sabrina Carpenter / Espesso

06． La La Land Cast / Another Day of Sun (From "La La Land" Soundtrack)

07． Jon Batiste / Calling Your Name

08． One Republic / I Ain't Worried

09． Shawn Mendes / If I Can't Have You

10． Ariana Grande / Break Free (feat. Zedd)

11． Lady Gaga / Born This Way

12． Jennifer Lopez / On The Floor

13． Ellie Goulding / Burn

14． Che'nelle / Baby I Love U

15． Katy Perry / Last Friday Night

16． Robin Thicke / Blurred Lines feat. Pharrell (No Rap Version)

17． Kendrick Lamar / Alright

18． Justin Bieber / Love Yourself

19． Maya Delilah / Maya Maya Maya

20． Amy Winehouse / Will You Still Love Me Tomorrow

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4yZHSpjMgig ]

▶＜前作＞【Loppi・HMV限定盤】NOW×HMV 30th はこちらから

https://www.hmv.co.jp/product/detail/11015531