¥¢¥¤¥µ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢Âçºå±Ä¶È½ê¤ò³«Àß

¥¢¥¤¥µ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ ½ß¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±Ä¶ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢10·î1Æü¤Ë¡¢Âçºå»Ô¤Ë¡ÖÂçºå±Ä¶È½ê¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âçºå±Ä¶È½ê ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/50415/table/212_1_82b4ad760249bf78602b2e7af3309d61.jpg?v=202510040225 ]
¢£³«Àß¤ÎÇØ·Ê
Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯´ØÀ¾±Ä¶È½ê¤¬¡¢´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÈÃæ»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¹°è¤Ë¤ï¤¿¤ê1,300¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤òÍÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¸ø¶¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÇä¾å¤ÎÌó15¡ó¤òÀê¤á¤ë¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¼¡¤°½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Âçºå±Ä¶È½ê¤ò¿·Àß¤·¡¢´ØÀ¾±Ä¶È½ê¤¬Ê¼¸Ë°ÊÀ¾¡¢Âçºå±Ä¶È½ê¤¬Âçºå°ÊÅì¤òÃ´Åö¤¹¤ëÂÎÀ©¤ËºÆÊÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤êÌ©Ãå¤·¤¿±Ä¶È³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¿×Â®¤«¤Ä¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå±Ä¶È½ê¤Î³«Àß¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾ÈÎ»Ô¾ì¤Ï¤â¤È¤è¤êÈÎÇäÅ¹¤ä¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±Ä¶È³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥µ¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1970Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¬ÎÌ¥·¥¹¥Æ¥àµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Â¬ÎÌµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Â¬ÎÌ¡¦ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¡Ö¸ø¶¦¥»¥°¥á¥ó¥È¡×¤È¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦MaaS´ØÏ¢»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦DX¥»¥°¥á¥ó¥È¡×¤Î2¤Ä¤Î¼çÍ×»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÌ¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó»°ÃúÌÜ7ÈÖ14¹æ AT¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡§1970Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ½ß
»ñËÜ¶â¡§19²¯2,251Ëü±ß¡Ê2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡1.¸ø¶¦Â¬ÎÌ¡¦ÅÐµÂ¬ÎÌ¡¦ÅÚÌÚ·úÀß¶È¸þ¤±CAD¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇäµÚ¤Ó¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³
¡¡2.·×Â¬µ¡´ï¡¦¥âー¥Ó¥ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈÎÇä
¡¡3.»°¼¡¸µÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹À°È÷¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¸¦µæ³«È¯¶ÈÌ³
¡¡4.»°¼¡¸µ¥Çー¥¿·×Â¬¶ÈÌ³µÚ¤Ó¹âÀºÅÙ»°¼¡¸µÃÏ¿Þ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ºîÀ®¤ÎÀÁÉé¶ÈÌ³
¡¡5.¼«Æ°±¿Å¾¤Ë·¸¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
²ñ¼ÒHP¡§https://www.aisantec.co.jp/