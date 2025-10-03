堺伝匠館で堺手織緞通の展示・販売と実演を行います

堺市役所

堺伝匠館では、堺の伝統産品であり、大阪府の伝統工芸品に指定されている堺手織緞通の魅力発信を目的に、緞通製品の展示・販売と、堺式手織緞通技術保存協会による手織の実演を期間限定で実施します。

堺手織緞通は、中国から製法が伝わり、江戸時代に生産が始まった手織の敷物です。明治時代には、第1回内国勧業博覧会への出品や海外輸出により最盛期を迎え、現在も手織の技術が伝承されています。美しい色合いと重厚感を持つ緞通製品と、繊細で緻密な技法を通じて、その魅力を体感していただけます。

1 日 時 （展示・販売）令和7年10月7日（火）～13日（月・祝） 午前10時～午後6時

（実演）令和7年10月11日（土） 午後1時～午後4時

2 場 所 堺伝匠館2階 「TAKUMI EXHIBITION」

3 内 容 （展示・販売）緞通製品の展示・販売 ※全7点（約7～53万円／点）

（実演）堺式手織緞通技術保存協会による手織の実演

展示商品（一部）展示商品（一部）手織の様子

4 堺伝匠館の概要

所 在 地：堺市堺区材木町西1-1-30

営業時間：午前10時～午後5時（令和7年10月31日（金）までは午前10時～午後6時）

入 館 料：無料

休 館 日：第3火曜日（祝日の場合は翌日）、12月29日～1月3日

フ ロ ア：1階 TAKUMI SHOP〔包丁・砥石〕・〔伝統産業品・堺産品〕

2階 TAKUMI EXHIBITION〔伝統産業展示〕、堺刃物ミュージアムCUT

アクセス:【阪堺線「妙国寺前」停留場】より南西へ約100メートル

【南海本線「堺」駅】より北東へ約1,100メートル

公式サイト：https://www.sakaidensan.jp/

公式オンラインショップ：https://www.sakaidensan.jp/shopping