【埼玉県】県営越谷公園でネーミングライツパートナーを募集します
1 概要
令和8年4月1日に都市公園法に基づく都市公園として開設する「県営越谷公園」（越谷市北後谷、現埼玉県県民健康福祉村）及び同公園内の施設について、ネーミングライツ事業に係る愛称の命名権者（ネーミングライツパートナー）を募集します。
いただいた命名権料は、同公園の利用環境や自然環境の魅力アップ、公園施設の老朽化対策等に活用します。地域の憩いの場となる“新生”越谷公園を、ネーミングライツパートナーとして支えていただける企業、団体の皆さまのご応募をお待ちしてい ます。
2 募集期間
令和7年10月3日（金曜日）から令和7年11月14日（金曜日）まで
3 契約希望額（年間、税別）（※1）
- 100万円
公園の名称（※2）
- 20万円
テニスコート（8面）
- 10万円
その他の公園施設
※1. 命名権料は契約希望額以上とします。
※2. 公園名称及び公園施設はそれぞれ単独で応募できますが、公園名称で命名権を獲得した法人等が、公園内の施設に応募した場合、それらの施設に対して自動的に命名権を取得できます。従って、公園内の施設に応募しない場合、別の法人等がそれらの命名権を取得する場合があります。
4 契約開始予定日
令和8年4月1日（水曜日）
5 希望契約期間
- 5年
- 最長10年まで応募可能。
契約期間満了後、契約の更新を希望する場合には優先交渉権を付与（※3）
※3.希望契約期間より短い期間でも応募できますが、期間は審査項目のため審査の際に評価されます。
6 スケジュール（予定）
- 選考委員会による審査期間
令和7年11月中旬～12月頃（総合評価方式）
- 契約締結、公表
令和7年12月
- 愛称使用開始
令和8年4月1日（水曜日）
7 応募方法
県ホームページから（「埼玉県 公園事業」で検索）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/namingrights.html
8 問い合わせ・応募先
都市整備部公園スタジアム課公園企画担当
直通 048-830-5401（平日 午前8時30分～午後5時15分）
E-mail a5400-09@pref.saitama.lg.jp
なお、以下の9か所の県営公園及び公園施設も、ネーミングライツパートナーを募集中です。
各公園とも応募があり次第、2週間後をめどに受付を締め切ります。
「7．応募方法」に記載のホームページから応募をお待ちしています。
・羽生水郷公園、さいたま水族館
・荒川大麻生公園、野鳥の森
・久喜菖蒲公園
・吉見総合運動公園
・みさと公園
・森林公園緑道
・新座緑道
・さきたま緑道
・花の里緑道