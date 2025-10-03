「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー

ロサンゼルス・ドジャース ⼤⾕翔平選⼿ 2025シーズン

二刀流復活記念

SHOHEI OHTANI OFFICIAL

「K18 DIAMOND PENDANTS」

2025シーズンのホームラン数と勝利数にちなんだ 560個 の数量限定発売

10月3日（金） 午前11時より、IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて受注発売



「SHOHEI OHTANI × IMAYO」OFFICIAL COLLABORATION 2025 EDITION



株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信輶）は、ロサンゼルス・ドジャース⼤⾕翔平選⼿の二刀流復活を記念して、正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」を、大谷翔平選手2025シーズンのホームラン数＜55本＞と勝利数＜1勝＞にちなんだ 560個 の数量限定で、10月3日（金） 午前11時よりIMAYO 公式オンラインショップ 他 にて受注発売いたします。

「THE RETURN OF THE TWO-WAY STAR」 二刀流スーパースター 完全復活へ

ドジャース移籍1年目の2024年、MLB™︎ 史上初のシーズン50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成。自身初のポストシーズン進出を果たし、MLBワールドシリーズ™︎ 制覇に貢献、2年連続3度目のMVPにも選出された大谷翔平選手。MLBの歴史に名前を刻み、数々の栄光を手にしたシーズンを経て、さらなる飛躍を期した2025年は、打者としてだけでなく投手としても再始動。投打の二刀流完全復活への足掛かりとなる記録と記憶を刻んだ1年となりました。

そんな新たな二刀流スーパースター伝説の幕開けとなる2025シーズンを記念して、今与だけのオフィシャルコラボレーションジュエリーが誕生しました。ダイヤモンドで象った「LA」のメインロゴの背景に、大谷選手の代名詞である背番号「17」を重ねた、打者・投手としての二刀流復活を象徴するデザイン。専用ケースには、ゴールドMLBロゴがプリントされています。大谷翔平選手2025シーズンのホームラン数＜55本＞と勝利数＜1勝＞にちなんだ、560個の数量限定でのお届けになります。









「ゴールドMLB ロゴ」について

ゴールドMLBロゴは、前シーズンのアメリカン・リーグ、ナショナル・リーグのMVPやサイ・ヤング賞、新⼈王に輝いた選⼿のみが背負うことができる特別な証です。2025年シーズンは、受賞した6名の選⼿たちが、この特別仕様のユニフォームを着⽤してプレーしています。MLBではバッターマンロゴがユニフォーム背中のネーム上部に施されていますが、それがゴールド仕様となっており、選ばれし選⼿たちの功績を象徴しています。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

2度目の世界一を目指して快進撃を続ける二刀流スーパースター、大谷翔平選手。世界最高峰の舞台MLB において、いちずに野球に打ち込み新境地を開拓し続ける姿は見る者をも輝かせます。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続ける「今与」。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 商品概要

ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平選手 2025シーズン 二刀流復活記念

正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」







大谷翔平選手 & MLB™︎正規認定の本物の輝き

●製品はMLB正規認定。MLBの認証ホログラムシール付き。

●国内数量560個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

●専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

価格：税込み 990,000円

※デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※金価格の変動により、販売価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 特設サイト

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」商品詳細

素材：K18製、ダイヤモンド 約0.23ct

サイズ：H 約21㎜ × W 約13㎜

チェーン：約50cm（スライド付き）

価格：税込み 990,000円

2025年10月3日（金） 午前11時より、IMAYO 公式オンラインショップ 他 にて受注発売

販売期間：2025年10月3日（金） 11時00分 ～ 2026年9月30日（水） 15時00分

詳しくはIMAYO 公式オンラインショップの商品詳細ページをご覧ください。

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-LA17-NC-K18/

Maior League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」取扱店舗・公式オンラインショップ 詳細

IMAYO 公式オンラインショップ「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

Mail：info@imayo-boutique.jp





IMAYO 京都御池店

〒604-0954京都市中京区御池通柳⾺場東⼊ル

京都御池創⽣館 1階

京都市営地下鉄「烏丸御池駅」より徒歩5分

定休⽇：⽕・⽔曜⽇ 営業時間：11:00～19:00

電話：075-741-7027





ジェイアール京都伊勢丹 9 階 宝飾

〒600-8555 京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

ジェイアール京都伊勢丹 9階

JR、近鉄、京都市営地下鉄「京都駅」直結

定休⽇：不定休 営業時間：10:00～20:00

電話：075-342-5673（直通）





その他、全国主要百貨店および小売店にて受注発売

※取扱店舗の詳細は、特設サイトのSHOP LISTをご確認ください。

※SHINCA 銀座 での取り扱いはございません。

株式会社 今与について https://imayo-boutique.jp/shop/pages/about.aspx

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

