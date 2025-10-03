¤»¤Ê¤±¤¤¤³¤Î³¨ËÜ¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤¬ÃÂÀ¸50¼þÇ¯¡ªÁ´¹ñ½ñÅ¹¥Õ¥§¥¢¤äSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥×¥é¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¡Ê1975Ç¯´©¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢ÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥êー¥ºÎß·×260ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤Ï¡¢¹õ±ï¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ä¤Î¡Ö¤¦¤µ¤³¡×¤È¡¢¤¦¤µ¤³¤ò¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤ÆËè²ó¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¡Ö¤ª¤Ð¤±¡×¤È¤Î¡¢¥æー¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë²¹¤«¤¤Êª¸ì¡£
50¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡¦¥¢ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤»¤é¤º¡¢¤¿¤Î¤·¤¯¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤ò¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Î³¨¤È¤È¤â¤ËÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤ò»×¤¦Êì¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¨ËÜ
1975Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Åö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤»¤Ê¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤¬¡¢¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥¯¥é¥¹¤Ç¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ö¤á¤¬¤Í¤Ï³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡×¥·¥êー¥º¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤ª¤Ð¤±¤ÏÉÝ¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¤¦¤µ¤³¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¸Á°¤Ë¤»¤Ê¤±¤¤¤³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÉÝ¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤¤¤ª¤Ð¤±¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
³¨ËÜºî²È¡¦¤»¤Ê¤±¤¤¤³¤µ¤ó¤ÎÅ½¤ê³¨¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿³¨¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¤»¤Ê¤±¤¤¤³¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ð¤±¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Û¤ÉÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤¿¤¦¤µ¤®¤Î¡Ö¤¦¤µ¤³¡×¤È¡Ö¤ª¤Ð¤±¡×¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤º»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¤¨¤Û¤ó¤Ë¥¦¥µ¥®¤È¥ª¥Ð¥±¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Î¤³¤í¡¢³Ø¹»¤Ç¥¦¥µ¥®ÅöÈÖ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Ð¥±¤ÎÊý¤Ï»ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¡£
¤Þ¤À»°¤Ä¤¯¤é¤¤¤ÎÂ©»Ò¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÆü¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë
ÆüËÜ¤Î¥ª¥Ð¥±¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤Î¤Ï»Ò¶¡¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤Ï¡¢°Ê¹ß¡Ø¤ª¤Ð¤±¤Î¤Æ¤ó¤×¤é¡Ù¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¤Î ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤¿¤é¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¤Î¡¡¤¦¤ß¤Ü¤¦¤º¤¬¤Ç¤ë!!¡Ù¤ÈÂ³¤¯¡¢¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ÎÂè£±ºýÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÎß·×¤Ï260ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
めがねうさぎとせなけいこの絵本''
¤»¤Ê¤±¤¤¤³¡Ê1931Ç¯～2024Ç¯¡Ë
Åìµþ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥â¥À¥ó¤ÊºîÉ÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²è²È¤ÎÉð°æÉðÍº»á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¡£1970Ç¯¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ä¤À¤¤¤ä¤À¤Î³¨ËÜ¡×¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë¤Ç¥µ¥ó¥±¥¤»ùÆ¸½ÐÈÇÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£³¨ËÜºî²È¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¡£ºîÉÊ¤Ë¡¢¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¡Ø¤ª¤Ð¤±¤Î¤Æ¤ó¤×¤é¡Ù¡Ö¤»¤Ê¤±¤¤¤³¤Î¤¨¡¦¤Û¡¦¤ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¤Û¤«¡¢ÀïÁè¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤È¤ª¤Ä¤¤µ¤Þ¤Î¤±¤ó¤«¡Ù¤ä¡¢ÁÏºî¤ÎËµ¤é¤Ç½ñ¤Î¯¤á¤Æ¤¤¤¿»í½¸¡Ø¤»¤Ê¤±¤¤¤³»í²è½¸¡¡¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¡Ù¡Ê°Ê¾å¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£2011Ç¯¡¢Âè50²ó»ùÆ¸Ê¸²½¸ùÏ«¾Þ¼õ¾Þ¡£
¤ª¤Ð¤±¤äÍÅ²ø¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢Å½¤ê³¨¤Î¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÈÁÏÅª¤ÊºîÉ÷¡£¤ª¤È¤Ê¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¡¢À¤Âå¤ò±Û¤¨¤ÆÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ä¡¢¤»¤Ê¤±¤¤¤³¤µ¤ó
¡Ö¤¦¤µ¤³¡×¤ÎÉþ¤ÏÊ¸Ë¼¶ñ²°¤µ¤ó¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊñÁõ»æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿
½ñÅ¹¤Ç¤Î¼þÇ¯¥Õ¥§¥¢¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä
Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ç¡¢¡Ö¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®50¼þÇ¯¥Õ¥§¥¢¡×¤òÅ¸³«¡£°ìÉô½ñÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡×¥·¥êー¥º¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢¡Ö¤¦¤µ¤³¤Î¤á¤¬¤Í¤µ¤¬¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤â¼Â»Ü¡£»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥§¥¢¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü»þ´ü¡¢´ü´Ö¤Ï³Æ½ñÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡×¥·¥êー¥º¤Î¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«Í½Äê¡£º£¸å¡¢¥Ý¥×¥é¼Ò¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Êkodo-mall¡Ë¤Ç¤¾¤¯¤¾¤¯È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
kodo-mall>>>
SNS¤Ç50¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¢£X¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
10·î7Æü～10·î28Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡Ö¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®50¼þÇ¯µÇ°¡×¤ÎX¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¦¤µ¤³¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ±þÊç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
ÃêÁª¤Ç50Ì¾¤ÎÊý¤Ë¡¢¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®50¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿µÇ°¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£note¤Ç¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤òÁ´Ê¸¸ø³«
X¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢note¤Ç¤Ï¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤ÎÁ´Ê¸»î¤·ÆÉ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¥Úー¥¸¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¡×¥·¥êー¥º¤Î»×¤¤½Ð¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥Õ¥©ー¥à¤ËÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é5Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¤á¤¬¤Í¤¦¤µ¤®¤Î¤á¤¬¤Í¥±ー¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥Ýー¥Á¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£