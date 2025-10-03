「みん就インターン人気企業ランキング」で7年連続総合1位を受賞しました

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリホールディングス（本社：札幌市北区 代表取締役社⾧：白井 俊之）は、2027年卒業予定の学生を対象に調査を実施した「みん就インターン人気企業ランキング」において、ニトリのインターンシップが7年連続で総合1位、ホームロジスティクスのインターンシップが初めて総合100位にランクインしたことをお知らせいたします。

インターンシップの様子インターンシップサイトのトップページ

ニトリのインターンシップは自己分析から始まり、充実した就業体験型プログラムはもちろん、革新的なプロジェクトへの挑戦やキャリア形成を目的とした多彩なプログラムを実施しています。インターンシップを通じて、学生自身が自らの強みを発見し、成⾧を実感できる機会を提供しており、毎年約30,000人の学生が参加しています。

なかでも「ここから始まる！自分発見ライブ」では、これまでの人生を振り返りながら”本当の自分”を見つけ出し、いきいきと働き続けるために欠かせない「働く目的」について考えることができます。

実際にインターンシップにご参加いただいた学生からは、「後輩にもぜひ参加を勧めたい」といった声が多く寄せられ、高い評価をいただいております。

また、ニトリでは毎年インターンシッププログラムの改善に取り組んでおります。

昨年、キャリアデザインプログラムアワードにて優秀賞を受賞した「ストアマネジメントコース」に

おいては、キャリアイメージをより具体的に描けるよう現場社員との交流機会を拡充するとともに、

ワーク内容も一層実践的な内容へとブラッシュアップいたしました。

さらに、今期より一部のプログラム（5Daysインターンシップなど）では、学生自身がリクルーターを選ぶことができる「選べるリクルーター制度」を新たに導入しております。

今後も学生に寄り添い、インターンシッププログラムのさらなる充実と進化を目指してまいります。

■みん就インターン人気企業ランキングとは

「みん就インターン人気企業ランキング」とは、表面的な「好き・嫌い」の人気度を測るものではなく学生が行ってみたいと感じる企業を選ぶことで「インターンシップに行ってみたい」人気度を測っています。

今回のランキング結果の詳細については、下記よりご確認いただけます。

https://www.nikki.ne.jp/event/20250924/

■今後開催予定のインターンシップについて

ニトリでは学生のキャリア形成を支援するインターンシップを多数ご用意しております。

最新の開催情報は下記サイトよりご覧ください。

ニトリのインターンシップサイトはこちら :https://www.nitori.co.jp/recruit/internship/