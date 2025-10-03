バス運転手専門の合同企業説明会『バスギアエキスポ』東京・大阪の２会場にて全国の優良バス会社が集結！！

株式会社アイデム

人材採用特化型代理店の株式会社アイデムコーポレーション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 椛山亮)は、バス運転手専門の合同企業説明会『バスギアエキスポ2025冬』を、東京・大阪で開催します。

バスギアエキスポは、バス運転手への就職を目指す求職者と、慢性的な運転手不足に悩むバス会社を繋ぐため実施するマッチングイベントです。

『バスギアエキスポ2025』冬

【 『バスギアエキスポ2025冬』 開催概要 】

2025年度のバスギアエキスポ各会場の詳細につきましては特設サイトよりご確認ください。

特設サイト： https://expo.bus-gear.com/ (https://expo.bus-gear.com/)

※参加企業の情報やイベント内容は随時更新

◆東京会場

開催日：2025年１０月２５日(土)

開催時間：11:00～16:30 (受付▶ 10:30～16:00)

参画社数：４４社

会 場：ベルサール新宿南口

（東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11 住友不動産新宿南口ビル3F）

＊「新宿駅」新南口より徒歩4分

（JR線・都営大江戸線・小田急線・京王線・京王新線）

後 援：公益社団法人日本バス協会

＜予約特典＞

・オリジナル防災セット（事前予約いただいた方から当日先着１００名様）

・バスギアオリジナル履歴書 (バス運転手志望者に特化したオリジナル履歴書)



◆大阪会場

開催日：2025年１１月8日（土）

開催時間：11:00～16:30 (受付▶ 10:30～16:00)

参画社数：２５社以上

会 場：梅田センタービル 梅田クリスタルホールB1F

（大阪府大阪市北区中崎西2-4-12）

＊阪急大阪「梅田駅」茶屋町口より徒歩5分

＊Osaka metro「梅田駅」・阪神大阪「梅田駅」・JR「大阪駅」より徒歩9分

後 援：公益社団法人日本バス協会 協 力：大阪府

＜予約特典＞

・オリジナル防災セット（事前予約いただいた方から当日先着１００名様）

・バスギアオリジナル履歴書 (バス運転手志望者に特化したオリジナル履歴書)

各会場共に、最寄り駅からのアクセスは抜群！

ご予約なしでも当日お越しいただけますが、予約特典はもちろんの事ながら、イベント会場への入場も、かんたん且つスムーズなため事前予約をオススメいたします！

■事前予約方法

下記URLより参加予定の来場ページよりご予約をお願いいたします。

予約フォーム▶ https://expo.bus-gear.com/



事前予約完了後、完了メールをお送りします。当日受付にてご提示ください。

※登録内容は、企業様との面談時に使用するエントリーシート作成時のみ使用いたします。

※事前予約が無い方も当日ご参加いただけますが、

ご入場の際はエントリーシートの作成のため必ずご登録が必要になります。

■『バスギアエキスポとは』

「バス運転手」に特化した合同企業説明会。

バス業界を軸に就職を検討中の方にピッタリのイベントです。

入場無料、入退場自由、資格不要、履歴書不要、服装自由のため、バス運転手を軸に就職活動を行っている方を含め、バス運転手に興味がある方なら、経験や年齢・性別を問わずどなたでもご参加可能です。

ポイント１.≪面談ブース≫

各企業の採用担当者やバス運転手経験者から直接話を聞くことが可能です。

業界の雰囲気を肌で感じ取りながら、就職活動で生じる疑問や不安点などを解消できます。

バス運転手経験者や大型二種の免許を活かしたい方だけではなく、

大型二種免許未所持のバス運転手に憧れをお持ちの業界未経験など就職意欲の高い求職者にご来場いただいております。

ポイント２.≪イベントブース≫

現役バス運転手によるトークイベントや、バスギアオリジナルのシミュレーターによる運転体験会、証明写真撮影スペースなど、『バスギアエキスポ』ならではの催しも行います。

※会場毎に詳細が異なります。詳細は特設サイトにて随時更新いたします。

【バスギアサービス 概要】

2018年1月にバス運転手採用に特化した『バスギアサービス』をリリース。

採用サイト・ポータルサイト・イベント・人材紹介の4点から構成される

バス会社専用サービス。複合的に組み合わせることにより、バス運転手の採用をサポートします。

2025年4月現在、約1２０社以上の全国のバス会社の事業者様にご賛同いただいています。

バスギアターミナル▶ https://www.bus-gear.com/

【株式会社アイデムコーポレーション 会社概要】

株式会社アイデムコーポレーションは、アイデムグループの求人専門広告代理店として

企業のニーズに合わせて最適な採用ソリューションを提供。

設立：1990年（平成2年）2月 事業内容：広告代理業務、生命保険・損害保険代理業務・有料職業紹介事業（13-ユ-312596）・日本バス協会賛助会員

◆サービス・イベントに関するお問い合わせ先

株式会社アイデムコーポレーション大阪支社 バスギア事務局（担当：鎌田）

問い合わせフォーム ▶ https://x.gd/98tIi

※本イベントに関するお問合せ以外のダイレクトメール等の送付はお控えください。