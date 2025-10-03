SNSを活用し、飲食・教育分野で成果レポート・最新事例

株式会社BOTANICO

SNSとAIを活用したデジタルマーケティング支援を通じ、飲食業界や教育分野において顧客の課題解決と成果創出を実現してまいりました。

このたび、両分野での代表的な成功事例を公開いたします。

飲食系での実績

新規オープンしたカフェでは、集客の安定化とリピート率向上が課題でした。Instagramリール動画で調理シーンや季節限定メニューを発信し、LINE公式アカウントと連動させてクーポンを配布。

フォロワー数：3ヶ月で2,500人を突破

クーポン利用による再来店率：45％に到達

平日ランチの来店者数：前年同月比160％に増加

SNSと店舗施策を連携させることで、短期間で地域に根ざした集客基盤を構築しました。

教育系での実績

塾では、入学希望者数の伸び悩みが大きな課題でした。

そこでInstagramとTikTokを活用し、インタビューや授業風景を動画で発信。イベントへの導線を強化した結果、

SNSフォロワー：半年で2,000人増加

イベント参加者数：前年比170％に拡大

資料請求数：前年比150％アップ

特に「SNSを見て興味を持った」という参加者が増え、学校の魅力を若年層に直接届けることに成功しました。

今後の展開

今後も、飲食・教育分野をはじめとする幅広い業界に向けて「SNS×AI×DX」を活用した支援を拡大してまいります。地域密着型の小規模店舗から全国展開を目指す企業まで、それぞれの課題に応じたソリューションを提供し、持続的な成長を後押しします。