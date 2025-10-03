【Amazon プライム感謝祭】生活をデザインするツールブランド「HOTO」の人気製品が最大25％OFF

株式会社セキド

生活をデザインするツール ブランド「HOTO（ホト）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、HOTO JAPAN Amazon公式ストアにて、対象製品が最大25％OFFとなる「Amazon プライム感謝祭」を2025年10月10日（金）まで開催いたします。

セール対象には、人気のハンディクリーナー「4WAY小型エアクリーナー」や、秋のキャンプシーズンで活躍する「キャンピングライト」、電動空気入れの「エアポンプ ADV」などをラインナップ。気になっていたアイテムをお得に手に入れるチャンスです。

Amazon プライム感謝祭 概要

期間： ［Amazon プライム感謝祭］

10月7日（火）00:00 ～ 10月10日（金）23:59

［Amazon プライム感謝祭先行セール］

10月4日（土）00:00 ～ 10月6日（月）23:59

セール会場：

［Amazon HOTO公式ストア特設ページ］

https://www.amazon.co.jp/stores/page/557A0EE2-0F85-435A-B616-D0EE0F4FAC56?channel=pr

Amazonプライム感謝祭 対象製品

・4WAY小型エアクリーナー

セール価格：税込11,137円［25％OFF］

吸引や吹き飛ばし機能を搭載した4-in-1で、車内やデスク周りの掃除に最適です。15,000Paの圧倒的な吸引力で、細かいゴミやホコリも逃さずしっかり吸い取ります。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D393FHZY

・電動キッチンスクラバー

セール価格：税込11,220円［15％OFF］

6種のアクセサリーが付属し、シンクや鏡、コンロ、フライパンなど用途に応じてブラシを交換して洗浄できます。2段階のスピードモードを搭載し、力のいる掃除もラクにこなせます。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F3JNDNV3

・キャンピングライト

セール価格：税込7,573円［15％OFF］

コンパクトで多用途なライトです。ハンドライトはもちろん、フックでバッグやテントに吊るしたり、テーブルに置いてランタンのように使用したりできます。キャンプなどのアウトドアシーンで活躍します。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D39PKPXX

・エアポンプ ADV

セール価格：税込7,293円［15％OFF］

複数のノズルアタッチメントが付属し、自転車やバイク、自動車などのタイヤに対応します。最大圧力150psiのパワフルな圧力で、車は約2分程度で空気入れが完了します。自動停止機能も備わっているので、空気の入れすぎや空気不足を防ぐことができます。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0DNBJBCFD

・12V ブラシレスドリルドライバー

セール価格：税込19,635円［15％OFF］

パワフルなモーターを搭載した電動ブラシレスドライバーです。初心者の方でも安心なパルスモードと、好みのトルクを設定可能なマニュアルモードを搭載しています。力をかけずに日用品や家具の組み立てが行えます。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0D385TNYL

・SnapBloq 電動ミニドリルセット

セール価格：税込11,687円［15％OFF］

耐久性の高いM2ドリルビット20本と電動ミニドリルが付属。最大0.1N・mトルクで600/900/1200回転に切り替え可能。800mAhバッテリー搭載で、リングライトで暗所でも作業しやすい仕様です。プラスチック、木材、金属、ガラス、陶器などの穴あけに対応します。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F5P23HWZ?th=1

● HOTO JAPAN 公式ストア

https://hototools.jp/

● HOTOの取り扱いに関するお問い合わせ

株式会社セキド代理店事業部

distributor@sekidocorp.com

https://pro.form-mailer.jp/fms/2aa82dd0203554

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。また、HasselbladやPGYTECH、HOBBYWINGといったグローバルブランドの日本総代理店をつとめております。



［コーポレートサイト］

https://sekidocorp.com/

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



