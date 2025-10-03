【10/21(火)開催】スカイディスクがエルボーズ主催「DX迷子を解消！AI・IoTの活用で業務効率化にフルスイングする最新事例」を共催、登壇します

株式会社スカイディスク

株式会社スカイディスク（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：内村 安里、以下「スカイディスク」）は、株式会社エルボーズが主催する「DX迷子を解消！AI・IoTの活用で業務効率化にフルスイングする最新事例」を共催、ピッチに登壇いたします。

スカイディスクからは代表取締役CEOの内村が登壇し、「生産計画DXから学ぶ、成功するDXのコツ」をお話します。ぜひご参加ください。

■概要

＼熊本発、製造業のDX成功事例を一挙公開！交流会・相談会あり／

「自社の業務効率化や省人化を進めたいが、何から始めたらいいかわからない…」

「情報収集はしているが、どう進めたらいいか悩んでいる…」という方に

本セミナーでは、 「AI・IoTの活用で業務効率化にフルスイングする最新事例」 をテーマに、

熊本・福岡を拠点に製造業のDXを手がける3社が、AI・IoTをはじめとする

DX推進の最前線を事例とともにご紹介します。

製造業におけるAI・IoT・クラウドの最新動向や導入のリアルを知りたい方、

また自社のDX推進を検討中の方にとって必見の内容です。

また、交流会も兼ねた相談会を実施し、登壇者や他社経営者と直接意見交換できる貴重な機会となります。

まずはお気軽にご登録ください。

当日プログラム

14:00 ご挨拶/オープニング

14:10 「製造業におけるデータ活用型DX事例」

松永 圭史 氏（株式会社システムフォレスト IoTイノベーション部 部長）

正岡 充暁 氏（株式会社システムフォレスト アカウントマネジメント部 部長）

14:30 「生産計画DXから学ぶ、成功するDXのコツ」

内村 安里 氏（株式会社スカイディスク 代表取締役 CEO）

14:50 「現場で使えるAI活用のはじめ方～製造業をもっと強くする！～」

小谷 草志 氏（株式会社エルボーズ 代表取締役）

15:10 相談会・交流会

16:00 閉会のご挨拶/クロージング

お申し込み :https://quiu6.share-na2.hsforms.com/25bsvhAIASg-4ph77PAMz1g

おすすめの対象者

経営層・事業企画向け（社長・役員・DX推進部門メイン）

自社の DX戦略を検討中の経営者・役員の方

事業企画・経営企画部門でDX推進を任されている方

競争力強化・人材不足対策・生産性向上を経営課題としている方

製造業における AI・IoT・クラウド活用の最新動向を把握したい方

地方製造業のDX成功事例を知り、自社の参考にしたい方

DX推進において 相談できるパートナー企業を探している方

イベントページ :https://45094110.hs-sites-na2.com/seminar02

最適ワークスについて

最適ワークスは株式会社スカイディスクが開発・提供する製造業向けAI×SaaS生産計画自動立案システムです。「いつまでに、何個、どの製品を」というオーダー情報から、AIが設備稼働・人員配置の割付け計画を瞬時に立案します。

工場運営における屋台骨ともいえる生産計画領域のDXを推進するサービスであり、2022年4月のリリース以降大手～中堅中小まで累計150社以上に導入されてきました。

最適ワークスは、計画立案業務の効率化を実現するだけでなく、生産計画の現場でのリアルタイムな運用を可能とすることで納期遵守・品質担保・在庫の適正化や現場の生産効率改善を支援する、「生産計画DX」を実現するサービスです。

「最適ワークス」には生産計画の立案に特化した独自開発エンジンを実装。また、特許出願技術を基盤としたUI/UX設計によりマスター設定にかかる手間を劇的に改善しました。製造業各社がオーナーシップを持ち、DXの進捗が可視化しやすいスモールスタートできるサービスを実現しています。

製品サイト：https://saiteki.works/

株式会社スカイディスク 会社概要

2013年の創業以来、製造業を中心に約272社のお客様と550件のプロジェクトに取り組んできました。そこで得た知見・ノウハウをサービス・プロダクトとして世の中に還元することが私たちの使命だと考えています。「ものづくりを、もっとクリエイティブに」をミッションに、AIを活用したDX推進にチャレンジしていきます。

会社名：株式会社スカイディスク

本社所在地：福岡県福岡市中央区舞鶴2-3-6赤坂プライムビル4F

代表者：代表取締役CEO 内村 安里

事業内容： AIを活用したDX支援

設立： 2013年10月1日

会社サイト：https://skydisc.jp/