N.Avenue、シリーズ Bラウンド 1stクローズの資金調達を実施―デジタル資産市場の情報インフラへ

N.Avenue株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：神本侑季、以下「N.Avenue」）は、シリーズBラウンドの1stクローズにおいて、Spiral Capital、日鉄ソリューションズ株式会社、NOBUNAGAキャピタルビレッジ株式会社、Headline Asiaの4社を引受先とする資金調達を実施したことをお知らせいたします。

■ 資金調達の背景と目的

N.Avenueは創業以来、「価値革命時代の、地図とコンパス」をビジョンに掲げ、



- 世界最大級のWeb3・デジタル資産特化メディア「CoinDesk」公式日本版(https://www.coindeskjapan.com/)

- 国内最大級の法人会員制Web3ビジネスコミュニティ「N.Avenue Club(https://navenueclub.navenue.jp/)」

- その他カンファレンスや企業向け研修などの情報サービス



を展開し、日本におけるWeb3・デジタル資産の情報基盤を整備してきました。

今回の資金調達を通じて、下記の取り組みを推進し、「情報インフラ」としてさらなる市場形成に貢献してまいります。



1. 情報基盤としての成長

- メディアを通して信頼性の高いニュース・価格データの提供を強化し、カンファレンスやコミュニティの場作りにより市場参加者をつなぐエコシステムを拡充。

2. 市場参入支援の加速

- 研修プログラムやアクセラレーションを通じて、事業会社・自治体のブロックチェーン活用と、投資家のエントリーを後押し。

3. データ配信事業への参入

-新たに、市場の拡大に必要不可欠な機関投資家を含む投資家層への、データ配信サービスの構築を目指す。

■ 出資者各社のコメント

Spiral Capital プリンシパル 縣 恵吾

前回出資以降、事業を拡大し続けているN.Avenueにこの度もリード投資家として追加出資させていただいた事を大変嬉しく思います。金融領域は無論、その他領域におけるWeb3の様々なユースケースを通じたマスアドプションがより期待される中、N.Avenueが提供する信頼性・中立性が高いメディアや国内最大規模のコミュニティに対するニーズは益々高まると確信しております。N.Avenueの更なる発展にSpiralとしても全力で伴走致します。

日鉄ソリューションズ株式会社 金融ソリューション事業本部長 前原 卓己

証券市場向け基盤システム開発で培った技術力と、最先端のアルゴリズム開発の実績を活かし、N.Avenue社と共に日本のデジタル資産市場の健全な発展と新たな情報インフラの構築に貢献してまいります。今後の協業を大いに期待しています。

NOBUNAGAキャピタルビレッジ株式会社 インベストメント部 リーダー 太田 匡紀

今期、弊社が新たに組成した新ファンド「NOBUNAGA Growing Fund」よりN.Avenueさまへ投資する機会をいただき、このタイミングで東海エリアにおける事業展開がご一緒できますことを楽しみにしております！また、今後は地域に新しい価値を届けるべく、「金融×Web3」の事業シナジーを追求し、十六フィナンシャルグループの事業領域を拡げるとともに貴社の事業成長と豊かな未来の実現に貢献して参ります。

Headline Asia プリンシパル・IVS 代表 島川 敏明

世界的にクリプト金融が急成長する中、メディアとコミュニティの両輪を持つN.Avenueは、日本における唯一無二の存在です。CoinDesk JAPANが築く情報発信力に加え、次世代の金融人材が集うアジアNo1のプラットフォームを築くべく、弊社のIVSやクリプトファンドとも連携し、非連続的な成長を支援してまいります。

■ N.Avenue 代表取締役CEO 神本侑季 コメント

いま、世界のデジタル資産市場は、米国での暗号資産ETF解禁や制度整備を背景に転換期を迎えています。日本でも法整備の進捗や、ステーブルコインの実装が期待され、信頼できる情報がこれまで以上に求められています。

当社は2018年にLINEヤフー傘下で設立され、2023年に独立。今回の資金調達を通じて、” デジタル資産の情報インフラ”として進化し、誰もが安心して参加できる健全な市場の形成への貢献を目指します。引き続きメディア及び、事業者や行政向けのWeb3研修・アクセラレーションなどの参入支援を強化しながら、データビジネスを柱とする新たな価値創出にも挑戦してまいります。

今回ご参画いただいた心強いパートナーの皆様と共に、信頼性と中立性の高い未来を築いていきます。心より感謝申し上げます。

■N.Avenue株式会社について

設立日 ：2018年11月28日

所在地 ：東京都港区

代表者 ：神本 侑季

事業内容：Web3・デジタル資産に関する情報サービス

株主：Spiral Capital、野村ホールディングス、ABCドリームベンチャーズ株式会社、日鉄ソリューションズ株式会社、Headline Asia、NOBUNAGAキャピタルビレッジ株式会社

URL：https://navenue.jp/

■「CoinDesk JAPAN」について

「CoinDesk JAPAN」は、ブロックチェーン・デジタル資産領域におけるグローバル有数のメディア「CoinDesk」の公式日本版。新しい経済をつくるビジネスピープル・投資家のため、信頼性の高い次世代金融・経済ニュースと価格データをお届けします。

公式サイト：https://www.coindeskJapan.com/

Xアカウント：https://twitter.com/CoinDeskjapan

■ N.Avenue clubについて

「N.Avenue club」は、国内最大規模の法人会員制・Web3ビジネスコミュニティです。 幅広い産業でWeb3の事業開発を目指す法人会員企業が、「Research」「Network」「PR」の3つの目的で加盟。 2023年7月の設立以降、大手企業、有識者、ガバメント関係者など、多様なステークホルダーを巻き込み、200社以上が参加する包括的なエコシステムを形成してきました。月例ラウンドテーブル等を通して、活発なコミュニティを形成しています。

公式サイト：https://navenueclub.navenue.jp/

