【10/22開催】UOS九州支部フェア「IT Solution Fair 2025 in HAKATA」に出展いたします

株式会社アイロバ


■展示サービス（BLUE Sphereについて）


BLUE SphereはWEBサイトのセキュリティサービスです。


アンチウィルスでは防げないサイバー攻撃が増加しているのはご存知でしょうか？


ハッカー達はWEBサイトへ攻撃する隙の「脆弱性」を探り、攻撃する機会を伺っています。標的となるWebサイトの脆弱性を狙った攻撃を防御できるのは「WAF」しかありません。


WAF : BLUE Sphereは国内主要IT製品比較サイトで3年連続1位を取得しております。



■BLUE Sphereの特徴


・DDoS防御やDNS監視等複数機能がオールインワン！


・三井住友海上のサイバーセキュリティ保険が付帯！


・導入～運用までサポート充実！



■BLUE Sphere公式サイト


こちらからご確認ください。



■BLUE Sphereサービスに関するお問い合わせ先


こちらよりご連絡ください。


リンクから飛べない場合はこちらをコピー＆ペーストしてください。


https://bluesphere.jp/form.html



■ご来場者様特典！！


ブース内では無料でWEBサイトの簡易セキュリティ診断を行わせて頂きます。


診断を希望するWEBサイトのドメインをブース内で当社担当者までお申し付けください


◆対象　　：リアル会場へご来場いただいた方


◆持ち物　：診断をご希望の貴社のドメイン


◆提供内容：下記の図のように「A～F」の5段階で貴社のサイバーリスクを診断いたします。




■開催概要


10月22日(木)に「DX業務改革の課題を解決する持続可能なソリューションのご紹介」というテーマを掲げ、次世代を創造するテクノロジーとソリューションの祭典が開催されます。


AI・XR・IoT・Cloud・データ活用等、幅広い分野の情報収集ができるイベントになっております。
当社からは、Webサイトに対するサイバー攻撃と脆弱性対策に有効な製品「BLUE Sphere」をご紹介させていただきます。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/48044/table/91_1_c283a2ec157434e12bd189411b3f4bce.jpg?v=202510041226 ]

▼会場へのアクセス




