【10/22開催】UOS九州支部フェア「IT Solution Fair 2025 in HAKATA」に出展いたします

■展示サービス（BLUE Sphereについて）

株式会社アイロバ

BLUE SphereはWEBサイトのセキュリティサービスです。

アンチウィルスでは防げないサイバー攻撃が増加しているのはご存知でしょうか？

ハッカー達はWEBサイトへ攻撃する隙の「脆弱性」を探り、攻撃する機会を伺っています。標的となるWebサイトの脆弱性を狙った攻撃を防御できるのは「WAF」しかありません。

WAF : BLUE Sphereは国内主要IT製品比較サイトで3年連続1位を取得しております。

■BLUE Sphereの特徴

・DDoS防御やDNS監視等複数機能がオールインワン！

・三井住友海上のサイバーセキュリティ保険が付帯！

・導入～運用までサポート充実！

■BLUE Sphere公式サイト

こちらからご確認ください。

■BLUE Sphereサービスに関するお問い合わせ先

こちらよりご連絡ください。

リンクから飛べない場合はこちらをコピー＆ペーストしてください。

https://bluesphere.jp/form.html

■ご来場者様特典！！

ブース内では無料でWEBサイトの簡易セキュリティ診断を行わせて頂きます。

診断を希望するWEBサイトのドメインをブース内で当社担当者までお申し付けください

◆対象 ：リアル会場へご来場いただいた方

◆持ち物 ：診断をご希望の貴社のドメイン

◆提供内容：下記の図のように「A～F」の5段階で貴社のサイバーリスクを診断いたします。

■開催概要

10月22日(木)に「DX業務改革の課題を解決する持続可能なソリューションのご紹介」というテーマを掲げ、次世代を創造するテクノロジーとソリューションの祭典が開催されます。

AI・XR・IoT・Cloud・データ活用等、幅広い分野の情報収集ができるイベントになっております。

当社からは、Webサイトに対するサイバー攻撃と脆弱性対策に有効な製品「BLUE Sphere」をご紹介させていただきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48044/table/91_1_c283a2ec157434e12bd189411b3f4bce.jpg?v=202510041226 ]

▼会場へのアクセス

＜ユーオス・グループとは＞

ユーオス・グループは全国規模で活動するソフトウェア技術集団です。

各分野のIT専門家が最適なソリューションを提供するために、ユーオス・グループでは

協業開発も活発に行われています。

ホームページ：https://uos.gr.jp/

＜株式会社アイロバ 会社概要＞

社 名：株式会社アイロバ （URL https://www.irob.co.jp/）

所在地：東京都千代田区麹町一丁目8番1号

代表者：代表取締役 小林 直樹

設 立：2016年12月

事業内容：サイバーセキュリティ事業、クラウド事業、データセンター事業、専用線事業