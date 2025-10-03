【10/22開催】UOS九州支部フェア「IT Solution Fair 2025 in HAKATA」に出展いたします
■展示サービス（BLUE Sphereについて）
BLUE SphereはWEBサイトのセキュリティサービスです。
アンチウィルスでは防げないサイバー攻撃が増加しているのはご存知でしょうか？
ハッカー達はWEBサイトへ攻撃する隙の「脆弱性」を探り、攻撃する機会を伺っています。標的となるWebサイトの脆弱性を狙った攻撃を防御できるのは「WAF」しかありません。
WAF : BLUE Sphereは国内主要IT製品比較サイトで3年連続1位を取得しております。
■BLUE Sphereの特徴
・DDoS防御やDNS監視等複数機能がオールインワン！
・三井住友海上のサイバーセキュリティ保険が付帯！
・導入～運用までサポート充実！
■ご来場者様特典！！
ブース内では無料でWEBサイトの簡易セキュリティ診断を行わせて頂きます。
診断を希望するWEBサイトのドメインをブース内で当社担当者までお申し付けください
◆対象 ：リアル会場へご来場いただいた方
◆持ち物 ：診断をご希望の貴社のドメイン
◆提供内容：下記の図のように「A～F」の5段階で貴社のサイバーリスクを診断いたします。
■開催概要
10月22日(木)に「DX業務改革の課題を解決する持続可能なソリューションのご紹介」というテーマを掲げ、次世代を創造するテクノロジーとソリューションの祭典が開催されます。
AI・XR・IoT・Cloud・データ活用等、幅広い分野の情報収集ができるイベントになっております。
当社からは、Webサイトに対するサイバー攻撃と脆弱性対策に有効な製品「BLUE Sphere」をご紹介させていただきます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/48044/table/91_1_c283a2ec157434e12bd189411b3f4bce.jpg?v=202510041226 ]
▼会場へのアクセス
＜ユーオス・グループとは＞
ユーオス・グループは全国規模で活動するソフトウェア技術集団です。
各分野のIT専門家が最適なソリューションを提供するために、ユーオス・グループでは
協業開発も活発に行われています。
ホームページ：https://uos.gr.jp/
＜株式会社アイロバ 会社概要＞
社 名：株式会社アイロバ （URL https://www.irob.co.jp/）
所在地：東京都千代田区麹町一丁目8番1号
代表者：代表取締役 小林 直樹
設 立：2016年12月
事業内容：サイバーセキュリティ事業、クラウド事業、データセンター事業、専用線事業