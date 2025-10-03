【最大30%OFF】Amazonプライム感謝祭！「イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン」など注目の19製品が特別価格に！

JLab Japan株式会社

2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、2025年10月4日（土）0:00 ～ 2025年10月6日（月）23:59 まで開催される「Amazonプライム感謝祭先行セール」および、2025年10月7日（火）0:00 ～ 2025年10月10日（金）23:59 まで開催される「Amazonプライム感謝祭」において、人気のワイヤレスイヤホン・ヘッドホン等、19製品を最大30％OFFにて販売いたします。

JLab Amazon内公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/jlabJLab Amazon内公式ショップ :https://www.amazon.co.jp/jlab

最大30%OFF！Amazonプライム感謝祭対象のおすすめ製品（割引率順）

▍１.耳をふさがないイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Flex」

耳をふさがないイヤーカフ型デザインで、周囲の状況を把握しながら音楽などを楽しむことができます。長時間の装着でも快適性を損なわず、安心・安全に使用することができることから、男女問わず、幅広い世代から注目を集めています。

セール価格（税込）：9,900円→8,118円～（最大18%OFF）

・12mmの大口径ドライバーで迫力あるサウンドを演出

・耳をふさがない快適な装着感

・自分の声をクリアに届けるノイズキャンセルマイク搭載

・複数デバイスに同時接続「Bluetoothマルチポイント」

・長持ちするバッテリー

・IPX4の防水・防滴性能

・Cloud Whiteのみ18%OFF（Black、Tealは15%OFF）

製品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWCF61LB

▍２.快適な通話と臨場感あるサウンド「JBuds Pods ANC」

６つの高性能マイクが、通話時の声をクリアに、ハイブリッド型のノイズキャンセリングが周囲の雑音をしっかりカット。さらに立体的な広がりを感じられる空間オーディオが、音に包み込まれるような没入感を演出します。

セール価格（税込）：8,480円→7,208円（15%OFF）

・最大56時間の長時間再生

・ハイブリッド型のノイズキャンセリング＋外部音取り込み

・低音を強調する11mmのダイナミック・ドライバー

・空間オーディオ対応

・JLabアプリで、サウンドや各種モードをあなた好みにカスタマイズ

・IP55の防塵防滴性能評価

・ワイヤレス充電対応 + USB-C 充電ケーブル

製品ページはこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0DWCGZK4N

対象製品 セール価格一覧

＜ワイヤレスイヤホン＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/90_1_6890e48ad6a8ae25c19abcd119bb7294.jpg?v=202510040156 ]

＜ワイヤレスヘッドホン＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/90_2_807dc48c4abff55564ceb0bbb1c152d5.jpg?v=202510040156 ]

＜ゲーミングヘッドホン＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/90_3_87445e82e9445aaed393610eb62486f5.jpg?v=202510040156 ]

＜キッズヘッドホン＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/90_4_5aa1162bd890ec4dd851275d9bb9eee7.jpg?v=202510040156 ]

＜聴覚保護製品＞

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/90_5_fe399bbd67b43e497474fadd715d744a.jpg?v=202510040156 ]

JLab（ジェイラブ）とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2024年度に100ドル以下のスポーツイヤホンと50ドル以下のワイヤレスイヤホンのカテゴリーで全米売上No.1（※1）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, Under ＄50 Segment, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2024

<オンラインストア>

・公式通販：https://jlab-audio.jp/

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/jlab

・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/jlab/

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jlab-japan/

