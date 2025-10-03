「受験生応援プラン2026」宿泊予約開始のお知らせ

株式会社東横イン

株式会社東横インは、今年も受験生を応援する宿泊プラン「サクラサク東横INN」を室数限定でご用意いたしました。今月10月から順次、宿泊予約受付を開始します。

受験生の皆さんには、全国ネットワークで駅近に立地する東横INNで、万全に体調を整え、いつもの自分で試験に臨んでいただきたく、スタッフ一同、応援しております。

今年の「受験生応援プラン」は、通常より2時間早い13時のアーリーチェックインに加えて、受験生を応援する“がんばれ受験生「サクラサク東横INN」オリジナルピンバッジ”を1部屋1泊につきひとつプレゼント。本プランの販売（宿泊）期間は11月1日から2026年3月31日までで、宿泊料金は通常料金にプラス1,200円（税込）となります。

部屋にはワイドデスクと加湿器が備え付けられており、電気スタンド、毛布の貸し出しもあります。朝6時30分からの無料元気朝食をとって出発してください。それぞれのご予定や過ごし方にあわせて本プランをご利用ください。

本プラン対象店舗は公式サイトでご確認ください。

▶ 東横INN公式サイト「受験生応援プラン」(https://www.toyoko-inn.com/campaign/exam/)

■東横INNの特長

全国ネットワークの基地ホテル

客室数日本一の全国各地にひろがる店舗網（※1）。海外でも、韓国やフィリピンなど、5ヵ国に展開中。世界350を超える拠点で、基地ホテルとして日々あらゆる人の移動を支えています。

原則ワンプライス

日々時間によっても変動する客室料金が常識の宿泊業界で、東横INNはいつでも安定価格です。そして、皆さまの「生活必需品」でありたいという思いから、価格面でも安心していただくため予算内で泊まれる価格を大切にしています。

私たちのおもてなし

お客さまに東横INNで感動体験をしていただきたいという思いから、「おもてなし規格紺認証 紺認証」を取得(※2)。シンプルで清潔、快適な客室と、最高の笑顔の「行ってらっしゃい」でお客さまの出発をお見送りします。

※1 総客室数は78,831室（2025年8月末時点）。高知店オープン（2026年2月予定）で、業界初となる全国47都道府県進出

※2 経産省創設のおもてなし規格認証制度で「紺」認証を1企業最多の333事業所で取得（2024年6月）