【あすたむらんど徳島】秋のわくわくフェスタ「～Trick or Smile～ HALLOWEEN PARTY」の開催について

徳島県

あすたむらんど徳島で、今年は「～Trick or Smile ～ HALLOWEEN PARTY 」をテーマに、ハロウィンイベントを開催します。

子どもから大人まで幅広い世代が笑顔で楽しめるよう、仮装での来園を推奨したイベントやフォトスポットの設置、親子で参加できるワークショップなどを実施いたします。この機会にぜひ、あすたむらんど徳島へお越しください。

１．概要

晩秋号１面晩秋号２面晩秋号３面晩秋号４面

（１）開催日時 令和７年１０月１１日（土）から１０月３１日（金）まで

午前９時３０分～午後５時 ※休園日を除く。

（２）実施会場 徳島県立あすたむらんど（徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷４５-２２）

（３）参加費 無料

（４）主催 徳島県立あすたむらんど指定管理者（株式会社ネオビエント）

２．イベントの内容

（１）合言葉でお菓子をプレゼント！

・開催日 開催期間内の土日祝（10/11～10/13、10/18～10/19、10/25～10/26の計７日間）

・時 間 １０時～１６時までの、毎時００分から約１５分間

・内 容 仮装したスタッフを見つけて合言葉をかけると公園ゾーンではお菓子、

子ども科学館エリアではシールを配布します。

合言葉は「ハッピーハロウィン」「トリックオアトリート」です。

（２）HALLOWEENパレード

・開催日 １０月１８日（土）、２５日（土）、２６日（日）

・時 間 １.１１：３０～ 、２.１４：３０～

・出 演 １０月１８日（土）徳島市国府小学校 マーチングバンド

１０月２５日（土）徳島県立徳島商業高等学校 吹奏楽部

１０月２６日（日）徳島県立城ノ内中等教育学校 音楽部

・内 容 マーチング隊の生演奏を先頭に、来園者及び職員が園内を周遊するパレードを行います。

パレードの最後には、参加者も交えての記念撮影を実施いたします。

（３）HALLOWEEN撮影会

・開催日 １０月１１日（土）、１３日（月・祝）

・時 間 １３：００～１３：３０（受付）、１３：３０～１４：３０（撮影会）

・場 所 イングリッシュガーデン フォトブース前

※雨天時は、ジャンボパラソルに会場を変更します。

・定 員 各日２０組（先着順）

・内 容 仮装をしてご来園いただいた来園者を対象に、フォトブース前で記念撮影を実施します。

撮影は、チェキを使用して２枚撮影を行い、１枚は参加のお客様にプレゼント、

もう１枚はイベント期間中、インフォメーションセンター前に掲示させていただきます。

（４）ハロウィンキャンディバッグ作り

・開催日 １０月１９日（日） 午前の部と午後の部の２回開催

・時 間 【午前】１１：００～１２：００、受付は１０：３０～１１：００

【午後】１４：００～１５：００、受付は１３：３０～１４：００

・場 所 ジャンボパラソル

・定 員 各回２０組（先着順）

・内 容 ハロウィンにぴったりなキャンディバッグを、色画用紙で工作していただく

ワークショップを実施します。

その他のイベント、今後開催予定のイベント等、詳しくは、あすたむらんどホームページ(https://asutamuland.jp/events/event/on/2025/10/)をご確認ください。

お問合せ先

〒779-0111 徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷４５-２２

徳島県立あすたむらんど 電話 ０８８-６７２-７１１１

（又は徳島県 観光スポーツ文化部 にぎわい政策課交流拠点室）