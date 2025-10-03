【あすたむらんど徳島】秋のわくわくフェスタ「～Trick or Smile～ HALLOWEEN PARTY」の開催について
あすたむらんど徳島で、今年は「～Trick or Smile ～ HALLOWEEN PARTY 」をテーマに、ハロウィンイベントを開催します。
子どもから大人まで幅広い世代が笑顔で楽しめるよう、仮装での来園を推奨したイベントやフォトスポットの設置、親子で参加できるワークショップなどを実施いたします。この機会にぜひ、あすたむらんど徳島へお越しください。
１．概要
（１）開催日時 令和７年１０月１１日（土）から１０月３１日（金）まで
午前９時３０分～午後５時 ※休園日を除く。
（２）実施会場 徳島県立あすたむらんど（徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷４５-２２）
（３）参加費 無料
（４）主催 徳島県立あすたむらんど指定管理者（株式会社ネオビエント）
２．イベントの内容
（１）合言葉でお菓子をプレゼント！
・開催日 開催期間内の土日祝（10/11～10/13、10/18～10/19、10/25～10/26の計７日間）
・時 間 １０時～１６時までの、毎時００分から約１５分間
・内 容 仮装したスタッフを見つけて合言葉をかけると公園ゾーンではお菓子、
子ども科学館エリアではシールを配布します。
合言葉は「ハッピーハロウィン」「トリックオアトリート」です。
（２）HALLOWEENパレード
・開催日 １０月１８日（土）、２５日（土）、２６日（日）
・時 間 １.１１：３０～ 、２.１４：３０～
・出 演 １０月１８日（土）徳島市国府小学校 マーチングバンド
１０月２５日（土）徳島県立徳島商業高等学校 吹奏楽部
１０月２６日（日）徳島県立城ノ内中等教育学校 音楽部
・内 容 マーチング隊の生演奏を先頭に、来園者及び職員が園内を周遊するパレードを行います。
パレードの最後には、参加者も交えての記念撮影を実施いたします。
（３）HALLOWEEN撮影会
・開催日 １０月１１日（土）、１３日（月・祝）
・時 間 １３：００～１３：３０（受付）、１３：３０～１４：３０（撮影会）
・場 所 イングリッシュガーデン フォトブース前
※雨天時は、ジャンボパラソルに会場を変更します。
・定 員 各日２０組（先着順）
・内 容 仮装をしてご来園いただいた来園者を対象に、フォトブース前で記念撮影を実施します。
撮影は、チェキを使用して２枚撮影を行い、１枚は参加のお客様にプレゼント、
もう１枚はイベント期間中、インフォメーションセンター前に掲示させていただきます。
（４）ハロウィンキャンディバッグ作り
・開催日 １０月１９日（日） 午前の部と午後の部の２回開催
・時 間 【午前】１１：００～１２：００、受付は１０：３０～１１：００
【午後】１４：００～１５：００、受付は１３：３０～１４：００
・場 所 ジャンボパラソル
・定 員 各回２０組（先着順）
・内 容 ハロウィンにぴったりなキャンディバッグを、色画用紙で工作していただく
ワークショップを実施します。
その他のイベント、今後開催予定のイベント等、詳しくは、あすたむらんどホームページ(https://asutamuland.jp/events/event/on/2025/10/)をご確認ください。
お問合せ先
〒779-0111 徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷４５-２２
徳島県立あすたむらんど 電話 ０８８-６７２-７１１１
（又は徳島県 観光スポーツ文化部 にぎわい政策課交流拠点室）