【あすたむらんど徳島】秋のわくわくフェスタ「～Trick or Smile～ HALLOWEEN PARTY」の開催について

写真拡大

徳島県

　あすたむらんど徳島で、今年は「～Trick or Smile ～ HALLOWEEN PARTY 」をテーマに、ハロウィンイベントを開催します。


　子どもから大人まで幅広い世代が笑顔で楽しめるよう、仮装での来園を推奨したイベントやフォトスポットの設置、親子で参加できるワークショップなどを実施いたします。この機会にぜひ、あすたむらんど徳島へお越しください。



１．概要


（１）開催日時　令和７年１０月１１日（土）から１０月３１日（金）まで


　　　　　　　　午前９時３０分～午後５時　※休園日を除く。


（２）実施会場　徳島県立あすたむらんど（徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷４５-２２）


（３）参加費　　無料


（４）主催　　　徳島県立あすたむらんど指定管理者（株式会社ネオビエント）


２．イベントの内容


（１）合言葉でお菓子をプレゼント！


　・開催日　開催期間内の土日祝（10/11～10/13、10/18～10/19、10/25～10/26の計７日間）


　・時　間　１０時～１６時までの、毎時００分から約１５分間


　・内　容　仮装したスタッフを見つけて合言葉をかけると公園ゾーンではお菓子、


　　　　　　子ども科学館エリアではシールを配布します。


　　　　　　合言葉は「ハッピーハロウィン」「トリックオアトリート」です。



（２）HALLOWEENパレード


　・開催日　１０月１８日（土）、２５日（土）、２６日（日）


　・時　間　１.１１：３０～ 、２.１４：３０～


　・出　演　１０月１８日（土）徳島市国府小学校 マーチングバンド


　　　　　　１０月２５日（土）徳島県立徳島商業高等学校 吹奏楽部


　　　　　　１０月２６日（日）徳島県立城ノ内中等教育学校 音楽部


　・内　容　マーチング隊の生演奏を先頭に、来園者及び職員が園内を周遊するパレードを行います。


　　　　　　パレードの最後には、参加者も交えての記念撮影を実施いたします。


　


（３）HALLOWEEN撮影会


　・開催日　１０月１１日（土）、１３日（月・祝）


　・時　間　１３：００～１３：３０（受付）、１３：３０～１４：３０（撮影会）


　・場　所　イングリッシュガーデン　フォトブース前


　　　　　　※雨天時は、ジャンボパラソルに会場を変更します。


　・定　員　各日２０組（先着順）


　・内　容　仮装をしてご来園いただいた来園者を対象に、フォトブース前で記念撮影を実施します。


　　　　　　撮影は、チェキを使用して２枚撮影を行い、１枚は参加のお客様にプレゼント、


　　　　　　もう１枚はイベント期間中、インフォメーションセンター前に掲示させていただきます。


　


（４）ハロウィンキャンディバッグ作り


　・開催日　１０月１９日（日） 午前の部と午後の部の２回開催


　・時　間　【午前】１１：００～１２：００、受付は１０：３０～１１：００


　　　　　　【午後】１４：００～１５：００、受付は１３：３０～１４：００


　・場　所　ジャンボパラソル　


　・定　員　各回２０組（先着順）


　・内　容　ハロウィンにぴったりなキャンディバッグを、色画用紙で工作していただく


　　　　　　ワークショップを実施します。



その他のイベント、今後開催予定のイベント等、詳しくは、あすたむらんどホームページ(https://asutamuland.jp/events/event/on/2025/10/)をご確認ください。


お問合せ先


〒779-0111　徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷４５-２２


徳島県立あすたむらんど　電話　０８８-６７２-７１１１


（又は徳島県　観光スポーツ文化部　にぎわい政策課交流拠点室）