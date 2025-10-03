政令市初！神戸市で産後ケア予約システムを導入します

神戸市

この度、神戸市と株式会社グッドバトンは、事業連携協定を締結し、「産後ケア予約サービス」の実証実験を開始することについて合意いたしました。今後、両者連携のもと、より使いやすいシステム構築を進めていきます。

１ 概要

（１）背景

本市の産後ケア利用者は増加傾向にあります。これまでも、電子申請の導入等利便性の向上に努めていましたが、利用者から空き状況の把握やオンライン予約などを求める声があり、政令市初の予約システムの実証実験に至りました。

＜システムイメージ＞

（２）産後ケア予約システムの導入

「産後ケア予約サービス」（株式会社グッドバトン）は、利用申請、施設の検索、施設予約、利用回数の管理をスマホ上で完結でき、現状では各施設に問い合わせる必要がある利用可能日も、スマホ上で確認することができます。

２ システム利用開始日

神戸市への利用承認申請（宿泊型・通所型）：2025年11月４日(火)

施設予約（宿泊型・通所型）：2025年12月15日(月)

３ 連携協定の締結日

2025年10月２日（木）

参考｜神戸市の産後ケア事業について

実施内容

◆母子のケアや育児相談

お母さんの心身のケア、授乳のしかた、赤ちゃんの睡眠・離乳食の相談、

赤ちゃんの体重測定 など

実施施設等

◆通所型・宿泊型：産科医療機関・助産所 37 施設

◆訪問型：兵庫県助産師会

利用日数等

◆通所型・宿泊型：各７日間

◆訪問型：５回