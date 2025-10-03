全国商工会議所女性会連合会（久保田光恵副会長（会長職務執行者）・(株)アークティック代表取締役）は、第24回『女性起業家大賞』（以下、同大賞）の受賞者11名と、エクセレント賞の受賞者５名を決定しましたのでお知らせします。

深刻な人手不足が顕在化する中、女性の活躍こそがわが国の経済社会の発展・成長の原動力です。当連合会では、2002年より、実体験や社会問題解決等、様々な視点で革新的・創造的な企業の創業や経営を行い、事業を成功させている創業10年未満の女性起業家を毎年顕彰しており、これまで20年以上の長い年月の中で多くの女性起業家を表彰してきました。

今年度は最優秀賞に、主婦のコミュニティ運営や就職先紹介を行う長橋 知世さん（神奈川県横浜市）が輝き、創業５年未満の「スタートアップ部門」では、優秀賞のクレシェンコ アンナさん（京都府京都市）ほか４名の方が、創業５年以上10年未満の「グロース部門」では、優秀賞の赤司 圭子さん（福岡県久留米市）ほか４名の方の受賞が決定しました。

また、同大賞を受賞後、20年間事業を継続・成長させ、現在においても活躍されている方を表彰する「エクセレント賞」として、今年度は2006年に実施した「第５回女性起業家大賞」を受賞された11名のうち、５名を表彰します。

最優秀賞、優秀賞を受賞された３名を、全国から約1,400名の女性経営者が集う「第57回全国商工会議所女性会連合会全国大会」（10月10日（金）・東京都千代田区）で表彰する予定です。

●最優秀賞（日本商工会議所会頭賞）

長橋 知世さん 株式会社With us 代表取締役【神奈川県横浜市】

【事業概要・展望】

45歳での社会復帰に際し、年齢とキャリアの壁に直面したことで、子育て経験をキャリアと認め、女性が当たり前に働ける社会を目指したいと考え、創業に至る。主婦向けのウェブコミュニティ「ララ・コンシェルジュ」と有料職業紹介「ララワーク」、労務コンサルを展開。全国展開や専門職の人材紹介、企業研修にも力を入れ、子育て経験がキャリアとして認められ、全ての女性が輝ける社会の実現を目指す。

最優秀賞・With us

●優秀賞（全国商工会議所女性会連合会会長賞）

スタートアップ部門（創業５年未満）

クレシェンコ アンナさん Flora株式会社 代表取締役【京都府京都市】

【事業概要・展望】

従姉妹の子供が妊娠合併症で命を落とした経験を機に、婦人科領域の課題解決を志し、シリコンバレーで得た経営の知識や経験を経て創業。ユーザーインタビューから、産前産後だけではなく、妊活や月経管理など広範なライフステージのニーズに向けたサービスとして、個人向け月経・妊活アプリの提供を開始。国内外でのサービス展開を進め、将来的には、性や健康に関する話題を誰もが自然に語れ、「すべての女性がなりたい自分になれる社会」を目指す。

優秀賞・Flora

●優秀賞（全国商工会議所女性会連合会会長賞）

グロース部門（創業５年以上10年未満）

赤司 圭子さん 株式会社藍苑 代表取締役【福岡県久留米市】

【事業概要・展望】

自身の結婚・出産をはじめとする様々な人生経験を通じて、「人生の節目に寄り添い、支えてくれた人々へ恩返しをしたい」という想いから起業。小規模な家族葬に特化し、「故人へ想いを馳せる時間」をコンセプトに、安心できる環境を提供。女性スタッフの常駐による相談しやすい環境、グリーフ（遺族の悲嘆）サポートの導入、DXなどで事業の価値を高める。地域に不可欠な社会インフラとしての地位の確立と、従業員が仕事を通じて豊かで輝けるような企業文化の構築を目指す。

優秀賞・藍苑

●奨励賞

＜スタートアップ部門（創業５年未満）＞

村上 采さん 株式会社Ａｙ 代表取締役【群馬県前橋市】

《事業概要》小売・デザイン業

（伊勢崎銘仙をアップサイクルした衣服や小物を販売する

カルチャーブランド「Ay」の展開）

渡久地 梨以さん 株式会社ＣＢＮ 代表取締役【東京都港区】

《事業概要》サービス業

（米国最先端健康美容機器の輸入および販売、

ウェルネスサロン事業等）

＜グロース部門（創業５年以上10年未満）＞

向井 絵里子さん 株式会社ウマント・ラボ 代表取締役【大阪府大阪市】

《事業概要》人材サービス業

（オンライン事務代行・有料職業紹介）

福井 千波さん 株式会社コマドデザイン 代表取締役【埼玉県川口市】

《事業概要》デザイン業

（グラフィックデザイン・WEB デザイン・動画・

イベント企画運営・女性起業支援）

●特別賞

＜スタートアップ部門（創業５年未満）＞

原田 陽子さん ＫＯＭＥＫＯ８８ 店長【山口県下関市】

《事業概要》製造小売業

（米粉パンやベーグルやピザなどを販売する

グルテンフリー専門店）

高橋 由佳さん 株式会社イーチ・アザー 代表取締役ＣＥＯ【宮城県石巻市】

《事業概要》酒類製造販売、６次化商品開発・製造販売業

（クラフトビール製造販売、ホップ６次化商品開発・

製造販売・人材育成に伴う研修事業）

＜グロース部門（創業５年以上10年未満）＞

茂森 才理さん 株式会社vinos 代表取締役【滋賀県米原市】

《事業概要》製造小売業

（エステティックサロン、女性用下着開発・販売）

藤塚 優子さん キャリアフォローアカデミー株式会社 代表取締役

【北海道札幌市】

《事業概要》サービス業

（人事採用コンサルティング・企業研修・

キャリアコンサルティング）

●エクセレント賞

（女性起業家大賞を受賞後、20年間事業を継続・成長させ、

現在においても活躍されている方）

池田 治子さん 株式会社エコトラック 顧問【大阪府門真市】

《事業概要》低公害車を積極利用するなど、環境に配慮した物流事業

堤 香苗さん 株式会社キャリア・マム 代表取締役【東京都多摩市】

《事業概要》マーケティング・生成AI開発・BPO事業／就業支援・

再就職支援事業／コワーキング施設・カフェ・ホールの運営

による創業・起業支援

関根 千佳さん 株式会社ユーディット 会長兼シニアフェロー

【神奈川県横浜市】

《事業概要》ユニバーサルデザインを前提とする情報社会に向けた、

ICT・Webサイトの評価・改善などのコンサルティング

千葉 小織さん サヨリ商店街株式会社 代表取締役社長【愛媛県新居浜市】

《事業概要》自社ブランド「Ballet Sayori」の展開およびバレエウェアなど

各種スポーツウェア、ダンスウェアの企画、製造、販売

玉井 里美さん 株式会社アミックインターナショナル 代表取締役

【愛媛県松山市】

《事業概要》子どもから大人まで、初心者からプロまでの英語力向上を支援

する英会話スクール／専門的な会議通訳や翻訳サービスの提供

※過去の受賞者は当連合会ホームページ（http://joseikai.jcci.or.jp/）よりご覧いただけます。

≪全国商工会議所女性会連合会（全商女性連）について≫

女性経営者等を会員とする各地商工会議所女性会の連合体で、日本商工会議所の定款に位置付けられた全国組織。現在、会員女性会の数は420で、これら各地女性会に所属する女性経営者等の会員数は約20,000