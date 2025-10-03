地域新聞社、「個人投資家向けオンライン会社説明会」で人材ビジネスへの参入を発表
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、2025年10月14日（火）18:00より、個人投資家向けオンライン会社説明会を開催いたします。
本説明会では、代表取締役社長の細谷が登壇し、当社の新ビジネスモデル、保有アセットの活用戦略、成長戦略の進捗状況などについてご説明する他、新たに人材ビジネスにおける画期的なスキームについて発表を予定しております。事前申し込み不要・参加費無料のセミナーですので、ぜひご参加ください。
1.開催概要
株式会社地域新聞社 個人投資家向けオンライン会社説明会
日時：2025年10月14日（火）18:00開始 ～ 19:00終了（17:45開場）
会場：オンライン（事前申込不要）
・セミナー当日17:45より先着1,000名様が入室可能
・スマートフォン・PCから視聴可能
講演者：株式会社地域新聞社 代表取締役社長 細谷 佳津年
動画視聴URL：https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/53594
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331082&id=bodyimage1】
代表取締役社長 細谷 佳津年
筑波大学卒業後、国際興業（株）に入社、ハワイ駐在の後、（株）ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ（株））に転進。その後、生駒シービー・リチャードエリス（株）（現シービーアールイー（株））を経て、２００９年に（株）エー・ディー・ワークスに入社。常務取締役CFOとして経営戦略を立案遂行し、同社の時価総額１０倍超えに貢献。（株）ADワークスグループの専務取締役CFO、岡三デジタル証券準備（株）の社外取締役などを歴任し、２０２２年に（株）エンジェル・トーチを設立、同社代表取締役を兼任。一橋大学School of Business Administration 「HFLP」第７期生。２０２４年より現職。
Xアカウント：@chiiki_hosoya（https://x.com/chiiki_hosoya）
2.説明会内容
当社は、千葉県と茨城県で毎週174万世帯にポスティングする無料の地域情報紙『ちいき新聞』の発行を通して、他に類を見ないアセットを築いてきました。現在当社では、この独自のアセットを活用し、新たな成長戦略「Strategic Plan」を推進しております。創業41年で培ってきた配布網や営業網をはじめとするネットワークを活かし、他社とのアライアンスや資本業務提携を推進することで、千葉県のみならず全国へのサービス展開を目指しております。
本説明会では、アセットの活用戦略やアライアンス戦術、以下の新ビジネスモデルに関する進捗報告の他、新たに人材ビジネスにおける画期的なスキームについて発表を予定しております。
（1）画期的なスキームを用いた人材ビジネス
（2）クラウドファンディング×記事による広告費創出型ビジネスモデル
（3）無料紙面掲載からのペルソナデータの創造×AIを活用したプロモーション・マーケティング戦略（特許出願中）
（4）「地域共創プラットフォーム」の構築
また、当社は、行政案件に対する取り組み方を戦略的に再構築し、各自治体との連携を一層強化しております。今回の説明会では、これまでの行政案件に関する実績とともに、今後の展望につきましても、初めて詳細にご説明いたします。
平日のお忙しい時間帯ではございますが、ぜひご参加ください。
※本説明会は、特定の有価証券の売買等を推奨・勧誘するものではありません。
本説明会では、代表取締役社長の細谷が登壇し、当社の新ビジネスモデル、保有アセットの活用戦略、成長戦略の進捗状況などについてご説明する他、新たに人材ビジネスにおける画期的なスキームについて発表を予定しております。事前申し込み不要・参加費無料のセミナーですので、ぜひご参加ください。
1.開催概要
株式会社地域新聞社 個人投資家向けオンライン会社説明会
日時：2025年10月14日（火）18:00開始 ～ 19:00終了（17:45開場）
会場：オンライン（事前申込不要）
・セミナー当日17:45より先着1,000名様が入室可能
・スマートフォン・PCから視聴可能
講演者：株式会社地域新聞社 代表取締役社長 細谷 佳津年
動画視聴URL：https://seminar2.monex.co.jp/public/seminar/view/53594
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331082&id=bodyimage1】
代表取締役社長 細谷 佳津年
筑波大学卒業後、国際興業（株）に入社、ハワイ駐在の後、（株）ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ（株））に転進。その後、生駒シービー・リチャードエリス（株）（現シービーアールイー（株））を経て、２００９年に（株）エー・ディー・ワークスに入社。常務取締役CFOとして経営戦略を立案遂行し、同社の時価総額１０倍超えに貢献。（株）ADワークスグループの専務取締役CFO、岡三デジタル証券準備（株）の社外取締役などを歴任し、２０２２年に（株）エンジェル・トーチを設立、同社代表取締役を兼任。一橋大学School of Business Administration 「HFLP」第７期生。２０２４年より現職。
Xアカウント：@chiiki_hosoya（https://x.com/chiiki_hosoya）
2.説明会内容
当社は、千葉県と茨城県で毎週174万世帯にポスティングする無料の地域情報紙『ちいき新聞』の発行を通して、他に類を見ないアセットを築いてきました。現在当社では、この独自のアセットを活用し、新たな成長戦略「Strategic Plan」を推進しております。創業41年で培ってきた配布網や営業網をはじめとするネットワークを活かし、他社とのアライアンスや資本業務提携を推進することで、千葉県のみならず全国へのサービス展開を目指しております。
本説明会では、アセットの活用戦略やアライアンス戦術、以下の新ビジネスモデルに関する進捗報告の他、新たに人材ビジネスにおける画期的なスキームについて発表を予定しております。
（1）画期的なスキームを用いた人材ビジネス
（2）クラウドファンディング×記事による広告費創出型ビジネスモデル
（3）無料紙面掲載からのペルソナデータの創造×AIを活用したプロモーション・マーケティング戦略（特許出願中）
（4）「地域共創プラットフォーム」の構築
また、当社は、行政案件に対する取り組み方を戦略的に再構築し、各自治体との連携を一層強化しております。今回の説明会では、これまでの行政案件に関する実績とともに、今後の展望につきましても、初めて詳細にご説明いたします。
平日のお忙しい時間帯ではございますが、ぜひご参加ください。
※本説明会は、特定の有価証券の売買等を推奨・勧誘するものではありません。