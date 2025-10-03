【ドコモスマート保険ナビ】火災保険はドコモスマート保険ナビで見直しキャンペーン開始！
2025年10月3日
株式会社ドコモ・インシュアランス
「ドコモスマート保険ナビ」（https://hoken-navi.docomo.ne.jp）を提供する株式会社ドコモ・インシュアランス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：吉村忠義）は、2025年10月1日（水曜）から、新たにドコモスマート保険ナビで火災保険のお見積もりのご依頼または新規ご成約いただいたお客さまを対象とした『火災保険はドコモスマート保険ナビで見直しキャンペーン』を開始しました。
■キャンペーン名：『火災保険はドコモスマート保険ナビで見直しキャンペーン』
■キャンペーン期間：2025年10月1日（水）～2026年3月31日（火）
■キャンペーン内容
特典1：タリーズデジタルギフト（200円）
・期間中、下記の方法でお見積もりいただいた方に日本国内のタリーズコーヒー店舗（一部店舗を除く）でのお買い物にご利用いただけるデジタルギフトをもれなくプレゼントします。
＜キャンペーン対象となるお見積もり＞
当社の「所有物件用 無料お見積り依頼フォーム」からのお見積もり
特典2：サーティワン アイスクリーム 1,000円ギフト券
・期間中、（株）ドコモ・インシュアランスを代理店として対象保険会社の火災保険を新規にご契約いただいた方にサーティワン アイスクリーム 1,000円ギフト券をもれなくプレゼントいたします。
キャンペーン詳細は下記URLよりご確認ください。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/di/campaign.html
異常気象で豪雨災害や突風、竜巻が増えている昨今ですので、大切な財産と災害後の生活を守る火災保険は必須の時代。ドコモスマート保険ナビでは2つのサービスでご契約手続きをサポートいたします。
サービス1 チャット形式でスムーズに入力できる「お見積もり依頼フォーム」
お客さまのご要望に沿ったお見積もりをメールにてご案内いたします。https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/detailhikaku/start.jsp?directFlg=&reqEst=1
サービス2 3つの情報をご選択いただくだけで保険料を確認できる「瞬間！比較見積もり」
保険会社によっては、そのままインターネットでご契約いただくことも可能です。
https://hoken-navi.docomo.ne.jp/dmg-ins/fire/easyhikaku/start.jsp?KEIJYOU=R&KOUZOU=H&KENCODE=13&CHIKUNEN=00
これからも時代の変化に合わせて、お客さまのニーズにマッチする保険や新たなサービスを提案してまいります。
■株式会社ドコモ・インシュアランス
Our purpose
保険があなたに寄り添うように
私たちは、すべての人にとって保険を身近な存在とし、真に必要な保険に理解、納得して加入していただくことを通して、安心とゆとりある生活を継続するお手伝いをします。
配信元企業：株式会社ドコモ・インシュアランス
