ニジゲンノモリが愛知県に初上陸！総勢200点以上のグッズが立ち並ぶ 『ニジゲンノモリPOP UP ストア inイオンモール名古屋茶屋』 10月6日（月）より期間限定で開催
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」は、イオンモール名古屋茶屋（愛知県）にて、限定コラボグッズを販売する「POP UP STORE in イオンモール名古屋茶屋」を、10月6日（月）～26日（日）の期間限定で開店いたします。
「ニジゲンノモリ」では、「ゴジラ迎撃作戦」「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」「NARUTO＆BORUTO 忍里」「ドラゴンクエスト アイランド」といった様々なアトラクションを展開しており、11月に終了となる期間限定イベント「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」も大きな話題を集めております。
今回出店する『ニジゲンノモリPOPUPストア inイオンモール名古屋茶屋』では、愛知県初の出店を記念し、合計で約200点以上のオリジナルグッズを取り揃えました！そして「ドラゴンクエスト」シリーズでお馴染みの“ふくびき”が商品となった「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」も出張販売！なかなか淡路島に行けない皆様も、大好きな作品やキャラクターの限定グッズを買い求めに、ぜひお越しください！
■『ニジゲンノモリ POP UPストアinイオンモール名古屋茶屋』概要
開店期間：
10月6日（月）～26日（日）
会場：
イオンモール名古屋茶屋（愛知県名古屋市港区西茶屋2-11） 2007
営業時間：
10時00分～20時00分
販売商品：
「ニジゲンノモリ」コラボグッズ 約200点を販売
「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」
1口1,000円（税込） ※1回の購入につき、最大5口まで
URL：https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr
■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について
神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/）よりご覧いただけます。
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
TM & （C） TOHO CO., LTD.
（C） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
（C）久保帯人／集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
（C）CAPCOM
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
「ニジゲンノモリ」では、「ゴジラ迎撃作戦」「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」「NARUTO＆BORUTO 忍里」「ドラゴンクエスト アイランド」といった様々なアトラクションを展開しており、11月に終了となる期間限定イベント「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」も大きな話題を集めております。
今回出店する『ニジゲンノモリPOPUPストア inイオンモール名古屋茶屋』では、愛知県初の出店を記念し、合計で約200点以上のオリジナルグッズを取り揃えました！そして「ドラゴンクエスト」シリーズでお馴染みの“ふくびき”が商品となった「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」も出張販売！なかなか淡路島に行けない皆様も、大好きな作品やキャラクターの限定グッズを買い求めに、ぜひお越しください！
■『ニジゲンノモリ POP UPストアinイオンモール名古屋茶屋』概要
開店期間：
10月6日（月）～26日（日）
会場：
イオンモール名古屋茶屋（愛知県名古屋市港区西茶屋2-11） 2007
営業時間：
10時00分～20時00分
販売商品：
「ニジゲンノモリ」コラボグッズ 約200点を販売
「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」
1口1,000円（税込） ※1回の購入につき、最大5口まで
URL：https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr
■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について
神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/）よりご覧いただけます。
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
TM & （C） TOHO CO., LTD.
（C） ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
（C）久保帯人／集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ
（C）CAPCOM
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ