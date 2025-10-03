建設・インフラ・エネルギー分野の最新技術・ソリューションが札幌に集結 4つの専門展示会を同時開催 RAUL株式会社代表 江田健二が講演会に登壇します
一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己氏）は、2025年10月8日（水）～9日（木）の2日間、アクセスサッポロ（札幌市白石区）にて、社会インフラや防災、エネルギー分野に関する最新動向を紹介する4つの専門展示会を同時開催します。
・北海道 建設開発総合展 2025
・北海道 インフラ検査・維持管理・更新展 2025
・北海道 災害リスク対策推進展 2025
・北海道 エネルギー技術革新EXPO 2025
会期中は、業界の第一線で活躍する専門家らによる様々な講演会・出展者セミナーが行われます。
このうち10月9日（木）11:30～12:15（セッション番号A-7）に、RAUL株式会社 代表取締役社長の江田健二が登壇し、次のテーマで講演を行います。
◆ 講演概要 ◆
「エネルギー・環境ビジネスと経営の未来
～持続可能なまちづくりを通じて地域社会を豊かにする新たな動き～」
講師：RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
日時：2025年10月9日（木）11:30～12:15
会場：アクセスサッポロ（札幌市白石区） セッションA-7
本講演では、脱炭素化の流れや国際的な紛争・自然災害の影響を踏まえ、企業にとって重要となるエネルギーセキュリティやレジリエンスについて解説します。また、国内外の先進的な取り組みを紹介し、自社のビジネスに取り入れられる具体的なアイデアを提供します。
展示会への入場は完全登録制（無料）です。
※公式サイトから来場登録後、来場者バッジを発券し、持参ください。
公式サイト： https://www.jma.or.jp/toshiken/hkd/index.php
RAUL株式会社 代表取締役社長 江田 健二
1977年、富山県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、アンダーセンコンサルティング（現アクセンチュア）に入社。エネルギー/ 化学産業本部に所属し、電力会社・大手化学メーカーなどを担当。アクセンチュアで経験したITコンサルティング、エネルギー業界の知識を活かし、2005年に起業後、RAUL（ラウル）株式会社を設立。
東京大学 Executive Management Program（EMP）修了。
一般社団法人エネルギー情報センター理事、一般社団法人サステナビリティコミュニケーション協会理事、ASIA WOMEN LEADERS FORUM アドバイザー、環境省 地域再省蓄エネサービスイノベーション委員会委員（2018-2019）等を務める。
X（旧Twitter）アカウント： https://twitter.com/kenji__eda/
主な著作
むしろ、じっくり話していい
https://www.amazon.co.jp/dp/4799112643/
2025年「脱炭素」のリアルチャンスすべての業界を襲う大変化に乗り遅れるな！
https://www.amazon.co.jp/dp/4569851096/
2時間でわかる 蓄電池ビジネスの未来
https://amzn.to/30PaZTl
「脱炭素化」はとまらない！ー未来を描くビジネスのヒントー（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4425985214/
IoT・AI・データを活用した先進事例8社のビジネスモデルを公開 エネルギーデジタル化の最前線2020
https://www.amazon.co.jp/dp/4885555035/
世界の51事例から予見する ブロックチェーン×エネルギービジネス
https://www.amazon.co.jp/dp/4885554926
ビジネス屋と技術屋が一緒に考える脱炭素
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4274230570/
キーワードでわかる！ 脱炭素と電力・エネルギー［特別編集版］
https://amzn.to/3CdL5e8
図解即戦力 電力・ガス業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書（共著）
https://www.amazon.co.jp/dp/4297139359/
■RAUL 株式会社
・本社：東京都新宿区新宿2-9-22 多摩川新宿ビル3階
・代表者： 江田健二
・事業について
RAULは、環境／エネルギー分野を事業領域としています。
最先端のデジタルテクノロジーを活用して、資源循環型社会の実現を目指します。
・URL： https://www.ra-ul.com/
■本件に関するプレスからのお問い合わせ先
ラウル株式会社
担当：森 正旭（もり まさあき）
TEL：03-6411-0858 E-mail:info@pps-net.org
お問い合わせフォーム http://pps-net.org/contact
配信元企業：RAUL株式会社
https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331123&id=bodyimage1
