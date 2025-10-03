キッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」『TAMATAMA FESTIVAL 2025』に出演決定！ ～ステージとキッチンカー出店で “食×音楽” の新体験をお届け～
株式会社ウィスコム（本社：東京都中野区、代表取締役：齋藤隆）がマネジメントする“食×音楽”をテーマに活動するキッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi（タス・ハチ）」は、2025年10月18日（土）、19日（日）に開催される『TAMATAMA FESTIVAL 2025』にキッチンカーで出店し、19日にはステージに出演いたします。
「食×音楽」をコンセプトに活動する+8 Tasu-hachiは、今回の『TAMATAMA FESTIVAL 2025』ではステージ出演に加え、会場内に特別仕様のキッチンカーを出店し、ここでしか味わえないコラボメニューを提供します。
音楽と食の両方でフェスを盛り上げる“動くエンタメステージ”として、来場者に新しいフェス体験をお届けします。
【出演概要】
■イベント名：TAMATAMA FESTIVAL 2025
■開催日程：2025年10月18日（土）・19日（日）
■会場：多摩中央公園
■出演：+8 Tasu-hachi（南 沙彩、仁梅 愛里沙、如月 紫愛）
■内容：キッチンカー出店10月18日（土）・19日（日）／ステージ出演19日（日）
『TAMATAMA FESTIVAL 2025』は、地域との共創による沿線活性化を目指す京王電鉄と、オルタナティブなカルチャーをサポートするNiEWが中心となり、多摩センター駅周辺エリアを舞台に、多摩市をはじめ地域住民やアーティスト、企業など、プロと市民がコラボレーションしながら作り上げる、ユニークかつ大規模な地域密着型文化祭イベント。カルチャーやエンターテイメント、そして多摩ニュータウンの魅力を伝えることを目的に開催を続けています。
「TAMATAMA FESTIVAL 2025」公式サイト
https://tamatamafes.com/
■キッチンカーアイドルとは？
「食×音楽」をコンセプトに活動する新感覚のアイドルグループです。メンバーがキッチンカーを運営し、自ら調理したこだわりのフードを提供しながら、ライブパフォーマンスやイベント出演を行っています。キッチンカーを通じて地域とつながり、食の魅力と笑顔を届ける彼女たちは、まさに“動くエンタメステージ”。ステージの上だけでなく、街角やイベント会場でファンと直接触れ合えることも魅力のひとつ。アイドルとしての輝きと料理人としての腕前を両立し、リアルとSNSの両方で話題を呼ぶ、新時代のハイブリッドアイドルです。
「+8 Tasu-hachi」公式サイト
http://tasu-hachi.com/idol/
「+8 Tasu-hachi」公式SNS
【Instagram】 https://www.instagram.com/tasu_hachi
【X】 https://x.com/8_tasu
【TikTok】 https://www.tiktok.com/@8.tasuhachi
＜運営会社概要＞
商 号 ：株式会社ウィスコム
所在地 ：東京都中野区本町6丁目35-14 アダチビル2階
代 表 ：齋藤 隆
H P ：https://wiscom-inc.com/
【主な事業】
・テレビ番組、映画の制作／音楽制作、配信
・ライバー事務所運営／タレント、アーティスト、モデルのキャスティング
