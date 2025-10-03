引越し時の電力契約、切り替えたのは3人に1人！切り替えの最大要因は「料金」

未知株式会社

電力小売全面自由化が始まって約9年が経過し、消費者の電力会社選択の自由度が大幅に拡大しました。本調査では、引越しという生活の大きな変化のタイミングで、消費者がどのように電力契約と向き合っているかを調査しました。過去5年以内に引越しを経験した155名を対象に、電力契約の対応状況から情報収集方法、重視する要素まで詳しく分析した結果、興味深い傾向が浮き彫りになりました。

引越し時には約3人に1人が「新しい電力会社に切り替えた」と回答

引越し時の電力契約対応について調査した結果、新しい電力会社に切り替えた人は55人（35.5%）でした。一方、同じ電力会社を継続した人は70人（45.2%）、特に何もせず自動的に決まった人も29人（18.7%）いることがわかりました。

切り替えの最大要因は「料金」、引越しタイミングを重視する声も

新しい電力会社に切り替えた55人の理由（複数選択可）を分析すると、「料金を安くするため」が30件（54.5%）と過半数を占めました。次いで「引越しを機に見直したかった」が14件（25.5%）、「セット割引でお得になるため」が14件（25.5%）と続き、経済性を重視する傾向が明確に表れました。

また、「ポイント・特典が魅力的だった」（13件、23.6%）や「契約手続きが簡単だった」（10件、18.2%）といった利便性も重要な要素となっています。

切り替えなかった理由の上位は「満足」と「面倒」

一方、電力会社を切り替えなかった100人の理由では、「現在の契約に満足している」が44件（44.0%）と最多でした。しかし、「比較・調査が面倒だった」が36件（36.0%）、「電力会社の違いがわからなかった」が21件（21.0%）と、情報収集や比較検討の負担が切り替えの障壁となっている実態も明らかになりました。

「切り替え手続きが複雑そうだった」（19件、19.0%）や「引越し時に忙しくて時間がなかった」（16件、16.0%）といった回答も多く、引越しの忙しい時期における情報収集や手続きの簡素化が課題といえます。

情報収集は比較サイトが主流、公式サイトも活用

電力会社の情報収集方法では、「電力会社比較サイト」が24件（43.6%）と最も多く利用されています。次いで「不動産会社・引越し会社の案内」が19件（34.5%）、「電力会社の公式サイト」が13件（23.6%）となっており、インターネットを活用した情報収集が主流となっています。

選択時の重視要素、圧倒的1位は「料金の安さ」

電力会社を選ぶ際に重視した要素では、「料金の安さ」が38件（69.1%）と圧倒的な1位となりました。2位の「契約手続きの簡単さ」19件（34.5%）を大きく引き離しており、消費者の価格志向の強さが浮き彫りになりました。

「セット割引（ガス・インターネットなど）」（15件、27.3%）や「ポイント・特典の充実度」（12件、21.8%）も上位に入り、総合的なお得感を重視する傾向も見られます。

現在の満足度は高水準、今後の検討意向も過半数

現在の電力会社への満足度については、「とても満足している」と「やや満足している」を合わせて103人（66.5%）が満足していると回答しました。不満を持つ人はわずか9人（5.8%）にとどまっており、全体的に高い満足度を示しています。

ただし、今後の電力会社切り替え検討意向では、「必ず検討する」と「条件次第で検討する」を合わせて87人（56.2%）が検討意向を示しており、潜在的な切り替えニーズの高さがうかがえます。

電力小売市場のさらなる活性化に向けて

本調査により、引越しというタイミングでも電力会社を切り替える消費者は3人に1人程度にとどまっていることが明らかになりました。料金の安さが最重要要素である一方、情報収集や比較検討の負担、手続きの複雑さが切り替えの阻害要因となっています。電力会社各社には、よりわかりやすい情報提供と簡素化された手続きの提供が求められるでしょう。

【調査概要】

調査期間：2025年8月27日～2025年8月31日

調査方法：インターネット調査

調査人数：155人（過去5年以内に引越しを経験した方）

サービスページ：https://www.mchs.co.jp/service/contents_seo