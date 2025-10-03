次世代を担う姉妹クリエイター・LEIA氏＆LUAN氏が「信長デイトナ」を装着

株式会社クロスワンLEIA氏・LUAN氏

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区）は、芸能活動・ブランド展開・ダンスと多方面で活躍される姉妹、LEIA氏とLUAN氏に、当社所有のROLEX「信長デイトナ」とHARRY WINSTON「Signature」によるエクスクルーシブペアウォッチの装着体験をしていただきました。

信長デイトナ（Ref.6263/Ser.6412345）

「信長デイトナ」は、「6263」という数字が織田信長の誕生日（6月23日）および命日（6月2日）を想起させること、さらにシリアルナンバー「6412345」が奇跡的に整った並びであったことから特別なストーリーを付与された1本。過去にはROLEX特化型世界的オークションサイトにおいて約28億円で落札された実績を持ち、その歴史的価値と希少性から“唯一無二のヴィンテージ”として世界的に注目を集めています。

一方のハリーウィンストン「Signature」は、“キング・オブ・ダイヤモンド”の名を冠するブランドが手がけたハイジュエリー・タイムピース。ケース・ブレスレットともにK18YGを用い、クオーツでありながらも贅沢な輝きを放つ一本です。ベゼルや内部にまでダイヤモンドがちりばめられ、セレブリティを象徴するラグジュアリーウォッチとして知られています。

LEIA氏＆LUAN氏・共同Instagramアカウントより

LEIA氏は大学生でありながら、幼少期より芸能活動を続け、インフルエンサーとしての発信や地域おこしなど幅広い分野で活躍。

さらに、海洋問題に向き合ったリサイクルアクセサリーブランド「imperfec2leia」を立ち上げ、自然と日本文化の共存をテーマに新しい価値観の創造を目指しています。



LUAN氏は、ダンサーとしての活動に加え、プロデュースやコレオグラフィーを担当。Avex所属ガールズダンスチーム「Shorty!!」9期生、「Dream team」17期生として活躍され、現在は自身のブランド 「CHAIN2LUAN」を展開。リサイクルペンダントやカラフルなビーズを融合させた遊び心あふれるアクセサリーを制作し、自由な発想で新しい表現を追求しています。

おふたりはともに「光と闇の調和」をコンセプトに、環境や社会問題と向き合ったサステナブルな方法で自分たちにしか作れない作品を届けるブランド・無二L（LEIAとLUANの頭文字を由来とする“ムニエル”）を立ち上げ、個々のブランド活動も発展させています。これらの作品はメルカリを通じて販売され、SNSやDMでも予約を受け付けるなど、精力的に活動の幅を広げています。

当社では、この「信長デイトナ」を豊島区のふるさと納税体験型返礼品として提供し、時間・歴史・文化をご体感いただける機会を展開しています。

今回のおふたりによる特別体験は、世代を超えて受け継がれる「時間と文化の価値」を体現すると同時に、ラグジュアリーとサステナブルな視点が融合する、唯一無二の機会となりました。

さらに、本ペアウォッチは2025年10月中旬より展開予定のヴィンテージウォッチレンタル事業への登録も視野に入れております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

株式会社クロスワンでは、今後も「信長デイトナ」をはじめとする希少ヴィンテージ時計の体験を通じ、地域貢献と文化・環境発信の両立を目指してまいります。

皆様もぜひ、ご体感くださいませ。

ふるさと納税詳細はこちら :https://linktr.ee/furusato_tax_crossone

【会社概要】

■株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16 クロスビル

代表者：代表取締役 品川 あきら

TEL：03-5986-1118

事業内容：ネットプリント・3Dフィギュア制作、民泊運営、買取・リユース、ラグジュアリー資産のブランディング 等

設立：1990年1月

URL：https://www.9631.co.jp/

