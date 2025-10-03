文庫：人気作家さとうみつろうが、本書で「金持ち隊長」に！毎週一つ、隊長の出す指令を実行すれば、あなたも世界一のお金持ちになれる！――新刊書籍『金持ち指令』（著：さとうみつろう）10月17日（金）発売！
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
新刊書籍『金持ち指令』（著者：さとう みつろう）を10月17日（金）に発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331088&id=bodyimage1】
■『金持ち指令』
・アマゾン：https://amzn.to/4gUZ5Nl
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100894200
〈内容紹介〉
「学ぶ」本を読んでいたから金持ちになれなかった――。
これは世界初、金持ちを「やる」本である。
――さとうみつろう
人気ブロガーにしてベストセラー作家のさとうみつろうが、本書で「金持ち隊長」に！
そして金持ちになりたい人は、みんな「金持ち隊員」と呼ぶことにする。
金持ち隊員たちのお金の悩みに、隊長が毎週一つずつ指令を出し、
あなたはその指令通りに行動するだけ。
「君はビンボーじゃない。ただお金が散らかっているだけ」
「お金に恋してるから、お金が調子に乗る。お金をフリなさい！」
「『お金持ち、始めました』と友達３人にLINEせよ！」
「絶対に宝くじに当たらない方法を教えてあげよう」
「嫌いな人にランチをおごれ」
「このままだと、お金を使う前に死んじゃうってば！」
など、この本を読めば、あなたも世界一のお金持ちになれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331088&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331088&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331088&id=bodyimage4】
■商品情報
書名：『金持ち指令』
著者：さとう みつろう
定価：990円
ジャンル：知的生きかた文庫
ISBNコード：978-4-8379-8942-4
発売日：2025年10月17日（金）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4gUZ5Nl
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100894200
■著者：さとうみつろう
沖縄出身。シンガーソングライター、哲理学作家。札幌の大学を卒業後、エネルギー系の大企業に入社し、現代社会が抱える矛盾点に気づき思い悩む。「社会を変えるためには１人１人の意識の変化が必要」だと痛感し、２０１１年にブログ「笑えるスピリチュアル」を開始。斬新な視点が話題となり、またたく間に各種ランキングで１位を獲得。月間２００万アクセスを誇る大人気ブログとなる。２０１４年、読者や周囲の声に応える形でサラリーマンを引退し、全国各地でトークショー＆ピアノライブを開催。同年出版した初の著書『神さまとのおしゃべり』（ワニブックス）は２０万部を突破するベストセラーとなる。その他著書に『悪魔とのおしゃべり』『０Rei 上』『０Lei 下』（以上、サンマーク出版）『神さまのおつげ』『神さまのおまじない』『神さまのことだま』（以上、徳間書店）など。YouTube『神さまとのおしゃべり』チャンネルは登録者数６３万人を超えている。
配信元企業：株式会社三笠書房
