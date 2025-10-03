アダム・グラント待望の最新刊！『ＨＩＤＤＥＮ ＰＯＴＥＮＴＩＡＬ 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある』（監訳：楠木建）10月16日（木）発売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330832&id=bodyimage1】
誰もが内に可能性を秘めている。
それをいかにして解き放つか――
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
全世界シリーズ累計３３０万部の世界的ベストセラー『GIVE & TAKE』の著者、組織心理学者のアダム・グラントの最新作『ＨＩＤＤＥＮ ＰＯＴＥＮＴＩＡＬ 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある』（著者：アダム・グラント／監訳：楠木 建）を10月16日（木）に発売いたします。
本書は、「誰もが内に秘めた可能性を、いかにして解き放つか」をテーマとしています。成功の要因が「先天的な才能」ではなく、「後天的に習得できる能力」にあることを、建築家・安藤忠雄氏をはじめ豊富な感動的実例と最新の科学的知見で鮮やかに描き出す１冊です。
全世界41カ国で刊行され、アメリカで発売後、たちまちニューヨーク・タイムズでベストセラー１位を獲得した著者の意欲作となります。
「自分には才能がない」と何かをあきらめてしまったことがある、成長が頭打ちになっていると感じている、チームの力を最大限に引き出すリーダーシップを身につけたい、潜在能力が高い人を採用したい、子どもの「隠れた可能性」を伸ばしたい、変化の時代を生き抜くための「人間力」を身に着けたい……そんな思いに答え、個人・組織の能力を最大限に解放する知見が満載です。
「大人でも、今からでも成長できる」という強いメッセージは皆に勇気を与えることでしょう。
■『ＨＩＤＤＥＮ ＰＯＴＥＮＴＩＡＬ 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある』
・アマゾン：https://amzn.to/4gLNOix
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582000
■内容紹介
ニューヨーク・タイムズ ベストセラー１位！
『ＧＩＶＥ ＆ ＴＡＫＥ』で著名な米国の超一流「組織心理学者」が
「向上心」「人間的成長」について説いた意欲作！
誰もが持つ「隠れた可能性」（ポテンシャル）に着目し、
今から新たに成長し、自らの殻を破っていくルートを探求する一冊。
組織心理学者ならではの科学的知見と豊富な実例に基づき、
「個人の成長力、組織の集合知をいかに高めるか」
「そのためのモチベーションや環境をどう構築するか」
というテーマを深く掘り下げて考察する書。
逆境に立ち向かい、成功を収めた個人・組織の感動的実例が満載！
◇「才能」と「意欲」、どちらが遠くへ行けるか
◇「明確かつ困難な目標」を掲げる効用
◇ 人は「遊ぶ」ように学ぶ時、最も伸びる
◇「何を経験したか」より、「そこから何を学んだか」
◇ あえての「越境行為」でイノベーションが生まれる
■商品情報
書名：ＨＩＤＤＥＮ ＰＯＴＥＮＴＩＡＬ 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある
著者：アダム・グラント
監訳：楠木 建
定価：2,200円
ISBNコード：978-4-8379-5820-8
発売日：2025年10月16日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4gLNOix
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582000
■著者紹介
著者：アダム・グラント（Adam Grant）
ペンシルベニア大学ウォートン校教授。組織心理学者。
1981年生まれ。同大学史上最年少の終身教授となる。
「世界で最も影響力のある経営思想家10人」の一人と目され、
誰もが内に可能性を秘めている。
それをいかにして解き放つか――
株式会社三笠書房（東京都千代田区／代表取締役：押鐘太陽）は、
全世界シリーズ累計３３０万部の世界的ベストセラー『GIVE & TAKE』の著者、組織心理学者のアダム・グラントの最新作『ＨＩＤＤＥＮ ＰＯＴＥＮＴＩＡＬ 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある』（著者：アダム・グラント／監訳：楠木 建）を10月16日（木）に発売いたします。
本書は、「誰もが内に秘めた可能性を、いかにして解き放つか」をテーマとしています。成功の要因が「先天的な才能」ではなく、「後天的に習得できる能力」にあることを、建築家・安藤忠雄氏をはじめ豊富な感動的実例と最新の科学的知見で鮮やかに描き出す１冊です。
全世界41カ国で刊行され、アメリカで発売後、たちまちニューヨーク・タイムズでベストセラー１位を獲得した著者の意欲作となります。
「自分には才能がない」と何かをあきらめてしまったことがある、成長が頭打ちになっていると感じている、チームの力を最大限に引き出すリーダーシップを身につけたい、潜在能力が高い人を採用したい、子どもの「隠れた可能性」を伸ばしたい、変化の時代を生き抜くための「人間力」を身に着けたい……そんな思いに答え、個人・組織の能力を最大限に解放する知見が満載です。
「大人でも、今からでも成長できる」という強いメッセージは皆に勇気を与えることでしょう。
■『ＨＩＤＤＥＮ ＰＯＴＥＮＴＩＡＬ 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある』
・アマゾン：https://amzn.to/4gLNOix
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582000
■内容紹介
ニューヨーク・タイムズ ベストセラー１位！
『ＧＩＶＥ ＆ ＴＡＫＥ』で著名な米国の超一流「組織心理学者」が
「向上心」「人間的成長」について説いた意欲作！
誰もが持つ「隠れた可能性」（ポテンシャル）に着目し、
今から新たに成長し、自らの殻を破っていくルートを探求する一冊。
組織心理学者ならではの科学的知見と豊富な実例に基づき、
「個人の成長力、組織の集合知をいかに高めるか」
「そのためのモチベーションや環境をどう構築するか」
というテーマを深く掘り下げて考察する書。
逆境に立ち向かい、成功を収めた個人・組織の感動的実例が満載！
◇「才能」と「意欲」、どちらが遠くへ行けるか
◇「明確かつ困難な目標」を掲げる効用
◇ 人は「遊ぶ」ように学ぶ時、最も伸びる
◇「何を経験したか」より、「そこから何を学んだか」
◇ あえての「越境行為」でイノベーションが生まれる
■商品情報
書名：ＨＩＤＤＥＮ ＰＯＴＥＮＴＩＡＬ 可能性の科学――あなたの限界は、まだ先にある
著者：アダム・グラント
監訳：楠木 建
定価：2,200円
ISBNコード：978-4-8379-5820-8
発売日：2025年10月16日（木）
発行所：株式会社三笠書房
・アマゾン：https://amzn.to/4gLNOix
・三笠HP：https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100582000
■著者紹介
著者：アダム・グラント（Adam Grant）
ペンシルベニア大学ウォートン校教授。組織心理学者。
1981年生まれ。同大学史上最年少の終身教授となる。
「世界で最も影響力のある経営思想家10人」の一人と目され、