スターラボ、合弁事業の戦略的パートナーおよび株式所有者としてスペース・アプリケーション・サービスを追加





宇宙インフラ、ペイロード統合、ミッション運用における欧州のリーダー、スターラボに参画。

ヒューストンおよびシドニー, 2025年10月3日 /PRNewswire/ --Starlab Space LLCは本日、第76回国際宇宙会議において、ベルギーに拠点を置く宇宙工学およびペイロード統合のリーダー企業であるSpace Applications Servicesが、合弁事業パートナーおよび投資家として同社に加わったことを発表しました。このパートナーシップは、スターラボの世界的なフットプリントを拡大し、スターラボの顧客が利用できる機能を拡張する。



Starlab and Space Applications Services logos next to an artist's rendering of the Starlab space station in orbit.



SpaceApps社は、航空電子工学、ペイロード開発、エンドツーエンドの国際商業実験キューブ（ICECubes）サービス、ミッション統合および運用管理ソフトウェアなどの機能を備え、宇宙システム、ミッション運用、ペイロード統合における深い経験に貢献している。同社はまた、欧州宇宙機関や国際的なパートナーとも緊密に協力し、スターラボの世界市場や研究コミュニティへのアクセスを広げている。

「投資家として、またパートナーとしてSpaceAppsを加えることは、私たちがデザインから現実へと急速に移行していることを証明するものです」とスターラボCEOのマーシャル・スミスは語った。「国際的なパートナーからの追加資本と専門知識により、我々は最先端の商業宇宙ステーションを建設し、顧客に卓越した能力を提供するだけでなく、科学的発見を加速し、宇宙探査の次の時代を定義している。

このパートナーシップには、現在ヨーロッパ全土で開発中のSpaceAppsのスペース・イノベーション・ラボラトリーに関する協力も含まれる。これらの地上施設は、大学や産業界のパートナーに微小重力研究へのアクセスを拡大し、スターラボの軌道実験室のための研究コミュニティと科学実験装置のパイプラインの構築を支援する。

「投資家として、またパートナーとしてスターラボに参加できることを誇りに思います。「スターラボのビジョンは、宇宙へのアクセスを広げるという我々の使命と一致している。我々のペイロード設備、アビオニクス、ミッション・インテグレーションの専門知識を提供することで、地球低軌道における画期的な科学と技術革新を可能にすることを楽しみにしている。

SpaceAppsが加わることで、スターラボは開発中の最も先進的な商業LEOデスティネーション・プログラムの1つとしてさらに位置づけられる。20年にわたる国際宇宙ステーションの成功を支えたチームによって建設され、アメリカ、ヨーロッパ、日本、カナダにまたがるジョイントベンチャーパートナーのコミットメントに支えられたスターラボは、設計から開発へと急速に進んでおり、年末に予定されているクリティカル・デザイン・レビューがそれを証明している。

Starlab について

Starlab Space は、Voyager Technologies (NYSE：VOYG）、エアバス 、三菱商事 、MDAスペース 、パランティア・テクノロジーズ 、スペース・アプリケーション・サービス 、ヒルトン、ジャーニー、ノースロップ・グラマン、オハイオ州立大学などの戦略的パートナーと。スターラボ社は、次世代のAI対応民間宇宙ステーションを開発しており、国際宇宙ステーションの引退と並行して、地球低軌道における人類の継続的な存在と、微小重力科学・研究のシームレスな移行を目指している。スターラボの先進的でユーザー主導の設計と堅牢な機能は、宇宙における科学的発見と技術的進歩のための最高のプラットフォームとなっている。詳細はstarlab-space.com をご覧ください。

スペース・アプリケーション・サービスについて

ベルギーに本社を置き、オランダと米国にオフィスを構えるスペース・アプリケーション・サービスは、有人宇宙飛行、探査、地球観測のための先進技術を開発している。ESA、NASA、欧州委員会などの顧客にサービスを提供する同社は、ロボット工学、アビオニクス、宇宙飛行士訓練、ISS運用などのミッションクリティカルなシステムを提供し、世界中の宇宙ミッションの成功をサポートしている。その学際的なチームは、工学、科学、運用の専門知識を結集し、コンセプトから軌道までエンドツーエンドのソリューションを提供している。

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2786403/Starlab_SAS_Lockup.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2596592/starlab_logo_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com