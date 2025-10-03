“読書×旅”で長崎の魅力を発見！ 「長崎ゆかりの作品フェア」 東京・福岡で開催 ～スタンプラリー参加で長崎県内ホテルペア宿泊券などの豪華景品が当たる！～ 【期間】10月1日（水）～10月31日（金）

【場所】ブックファースト新宿店、紀伊國屋書店福岡本店

長崎県は、交流人口の拡大を目的とした「マニアが集う長崎プロジェクト」の一環として、東京と福岡の大型書店において 「長崎ゆかりの作品フェア」 を開催します。

フェアでは、長崎県出身作家の作品や、長崎県を舞台とした小説・漫画などを特設コーナーで紹介するとともに、作品の舞台を巡るデジタルスタンプラリーやクイズ企画を実施します。

さらに、参加者には、抽選で県内ホテルのペア宿泊券や、県産品などの景品をご用意しています。

作品の世界を通して長崎の風景や文化に触れることで、長崎を訪れる楽しみがさらに深まる“読書と旅”の秋にふさわしい企画です。







「長崎ゆかりの作品フェア」の概要

■期間

2025年10月1日（水）～10月31日（金）

■場所

＜東京＞

ブックファースト新宿店

（東京都新宿区西新宿1丁目7-3モード学園コクーンタワー地下1階・2階）

営業時間 10:00～22:30

＜福岡＞

紀伊國屋書店福岡本店

（福岡県福岡市博多区博多駅中央街2-1博多バスターミナル6階）

営業時間 10:00～21:00

■内容

フェア期間中、長崎県出身作家の作品や、長崎県を舞台とした小説・漫画などを集めてご紹介しています。スタンプラリー、クイズ、ハッシュタグキャンペーンは、10月1日（水）から11月30日（日）まで実施します。

【主な作品（五十音順）】

『青の花 器の森』／小玉ユキ／小学館

『罪名、一万年愛す』／吉田修一／KADOKAWA

『６９ sixty nine』／村上龍／文藝春秋

『遠い山なみの光』／カズオ・イシグロ／早川書房

『ばらかもん』／ヨシノサツキ／スクウェア・エニックス

『室町無頼』／垣根涼介／新潮社 他多数

スタンプラリーの参加方法

① 下記のQRコードから専用サイトにアクセスします。

② 作品にゆかりのあるスポットを巡り、スタンプを集めます。

③３つスタンプを集めて応募すると、抽選で下記の景品が当たります。

＜スタンプラリー達成賞＞

県内ホテルぺア宿泊券 ３名様

県産品（15,000円相当） ３名様

長崎バイオパークペア入場券 １０名様

オリジナルブックカバー ２５名様

クイズの参加方法

① 下記のQRコードから専用サイトにアクセスします。

② 書店に掲示しているクイズの答えを入力します。

③ 全３問に正解して応募すると、抽選で下記の景品が当たります。

＜クイズ達成賞＞

県内ホテルぺア宿泊券 １名様

県産品（15,000円相当） １名様

県産品 （2,500円相当） １０名様

オリジナルブックカバー ２５名様

ハッシュタグ ＃本で長崎を旅しよう キャンペーン

「#本で長崎を旅しよう」を付けて、長崎ゆかりの作品やフェアの

感想をSNSに投稿し、下記のQRコードから応募すると、抽選で20名様に、11月30日（日）まで開催中の「ながさきピース文化祭2025」のオリジナルグッズが当たります。

