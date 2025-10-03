静岡の優良企業約20社が集結｜「しずおか仕事図鑑 秋フェス」を11月8日にグランシップで開催

株式会社静岡新聞社

株式会社静岡新聞社（本社：静岡市駿河区、代表取締役社長：大須賀紳晃）は、

2025年11月8日（土）にグランシップで「しずおか仕事図鑑 秋フェス」を開催いたします。



本イベントは、2027年以降に卒業予定の学生を対象に「静岡県内の優良企業約20社と出会い、企業のリアルなエピソードを通じて就活軸が定まる」をテーマにしたキャリアイベントです。

背景と目的

静岡県は多様な産業が集積し、優良企業が数多く存在する地域です。しかし、学生にとってこれらの企業の魅力や実態を知る機会は限られています。

本イベントは、企業の「リアルなエピソード」を通じて、WEBサイトには載っていない企業の想いを聴くことで、学生が自分の価値観や就活の軸を発見し、静岡で働くことの魅力を体感してもらうことを目的としています。

イベントの3つの特徴

1. 企業エピソードから自分の就活の軸を発見

各企業・団体は2つのエピソードを披露し、学生は共感したエピソードに投票。エピソードを通して自分が仕事に求める価値観や就活の軸を明確化できます。投票を通じたアウトプットで、自己理解が深まります。

2. プレミアムセミナーで就活知識を得られる!

就活で「ライバルに差をつける裏技」を伝授。早期から就活準備を始める学生にとって、貴重な情報収集の機会となります。

3. 静岡の優良企業約20社が一堂に集結

杏林堂薬局、鈴与自動車運送、東海澱粉など、静岡を代表する企業が参加。業界・職種の幅広い選択肢から、自分に合った企業を見つけることができます。

開催詳細

日時： 2025年11月8日（土）12:30～16:30（12:00受付開始）

会場： グランシップ 10階会議室（静岡市駿河区東静岡2-3-1）

アクセス： JR東静岡駅南口より徒歩3分

対象：2027年以降に卒業予定の学生（27卒・28卒・29卒）※全学年歓迎

参加費： 無料

タイムスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100047/table/96_1_d318ae0b4d021e2888ca33528f1cf69a.jpg?v=202510030457 ]

参加者特典

・参加企業のエピソードが載っている「エピソードブック」をプレゼント

・事前予約＆来場で500円分のギフトカードプレゼント!

参加予定企業

杏林堂薬局／静和エンバイロメント／鈴与自動車運送／セイオー ダスキン静岡／東海澱粉／山田組／富士鋼業／シンセア／東京システムズ ほか約20社

こんな方におすすめ

☑ 静岡県内での就職を視野に入れている方

☑ 早期から就活準備を始めたい方

☑ 自分の価値観や就活の軸を明確にしたい方

☑ 企業のリアルな話を聞きたい方

☑ 他の学生と差をつける就活ノウハウを知りたい方

申込方法

下記URLより必要事項を入力してお申し込みください。

https://www.shizuokashigoto.com/event/detail/75?utm_source=prtimes&utm_medium=contents&utm_campaign=akifes_1108(https://www.shizuokashigoto.com/event/detail/75?utm_source=prtimes&utm_medium=contents&utm_campaign=akifes_1108)





【申込締切】

2025年11月8日（土）12:00 ※定員に達し次第締切



本件に関するお問い合わせ

静岡新聞社 地域ビジネス推進局 生活情報部

TEL: 054-284-0050（9:00～17:00 ※土日祝除く）