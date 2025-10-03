CRIMSON MUSICが加盟するILCJより、世界最大級の音楽フェス「SXSW 2026」（アメリカ・オースティン）での出演者募集がスタートしました！
CRIMSON MUSIC（運営：クリムゾンテクノロジー株式会社）が加盟するILCJ（Independent Label Council Japan）が、2026年3月に米国・テキサス州オースティンにて開催予定の世界最大級の音楽フェスティバル「SXSW 2026」における出演者募集を開始いたしました。CRIMSON MUSICとご契約いただいているアーティストの皆さまは、応募可能となります。選考を通過された出演者には、現地活動を支援するための最大20万円のサポート費用を支給予定です。
なお、本募集はILCJがSXSWに提出するShowcase Proposalに基づき実施されるものであり、ILCJによる選考通過後も、SXSW本部の最終審査を経る必要がございます。最終的に全ての審査を通過したアーティストのみがSXSW 2026への出演権を得ることとなります。現時点では出演が保証されるものではございませんので、予めご理解のほどお願い申し上げます。
CRIMSON MUSICは、契約アーティストの皆さまが国内外の舞台で活躍できるよう、今後も積極的に国際的な活動支援を行ってまいります。
■詳細はこちら
募集要項：https://sxsw2026--w8l8sl3.gamma.site/
応募フォーム：https://claude.ai/public/artifacts/f838cb82-68f8-4e47-852d-8d66004af7ff
■本件に関するお問い合わせ：ILCJ事務局 info@ilcj.com
