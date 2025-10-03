【コミプレ最新刊】『大昭和ロボット捜査線』1巻10月3日発売！『ロボット残党兵』『ワールドヒーローズ』の横尾公敏が描く“大昭和ロボットアクション”！！
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載している『大昭和ロボット捜査線』1巻（著：横尾公敏）を、2025年10月3日（金）に発売いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331111&id=bodyimage1】
（C）横尾公敏 / ヒーローズ
『大昭和ロボット捜査線』1巻
著｜横尾公敏
出版年月日｜2025年10月3日（金）
ISBN｜978-4-86805-115-2
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
――大昭和100年。
"刑事×探偵"物語。
昭和100年（西暦2025年）。第二次世界大戦の影響が色濃く残る東京で出会った大豪寺ライドと三船敬三。
最新サイボーグ刑事と大戦の残党兵、ふたりの機械化人間が交差する“大昭和ロボットアクション”を『ロボット残党兵』『ワールドヒーローズ』の横尾公敏が描く!!
■フェア情報
書泉ブックタワー様、書泉グランデ様にて「『大昭和ロボット捜査線』発売記念フェア」を開催いたします。色紙の展示や横尾公敏直筆サイン入り複製原画の抽選プレゼントに加え、購入特典として色紙イラストカードを配布します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331111&id=bodyimage2】
■特典情報
刊行を記念し、メロンブックス様にて購入者限定特典を配布いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331111&id=bodyimage3】
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331111&id=bodyimage1】
（C）横尾公敏 / ヒーローズ
『大昭和ロボット捜査線』1巻
著｜横尾公敏
出版年月日｜2025年10月3日（金）
ISBN｜978-4-86805-115-2
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
【あらすじ】
――大昭和100年。
"刑事×探偵"物語。
昭和100年（西暦2025年）。第二次世界大戦の影響が色濃く残る東京で出会った大豪寺ライドと三船敬三。
最新サイボーグ刑事と大戦の残党兵、ふたりの機械化人間が交差する“大昭和ロボットアクション”を『ロボット残党兵』『ワールドヒーローズ』の横尾公敏が描く!!
■フェア情報
書泉ブックタワー様、書泉グランデ様にて「『大昭和ロボット捜査線』発売記念フェア」を開催いたします。色紙の展示や横尾公敏直筆サイン入り複製原画の抽選プレゼントに加え、購入特典として色紙イラストカードを配布します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331111&id=bodyimage2】
■特典情報
刊行を記念し、メロンブックス様にて購入者限定特典を配布いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331111&id=bodyimage3】
※購入特典は原則、店頭にてお買い上げいただいた方に配布されます。
各書店様のECサイトでご購入いただいた場合に特典が付かない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
配信元企業：株式会社ヒーローズ
プレスリリース詳細へ