株式会社うやまリゾートのグループ参画に関するお知らせ
株式会社アクトプロホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：新谷学）のグループ会社である株式会社やどプラス（本社：東京都港区、代表取締役：遠藤圭造）は、2025年10月1日付で、うやまリゾート株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鵜山康宏）の株式を100％取得し、同社を完全子会社化いたしました。
うやまリゾート株式会社は、貸別荘に特化した宿泊運営事業を展開しており、関東一円を中心に事業を拡大してまいりました。独自の運営ノウハウと現場対応力を強みとし、地域に根ざした宿泊体験の提供を行っています。
一方、親会社である株式会社やどプラスは、民泊施設や旅館など幅広い宿泊施設を対象に、宿泊運営代行事業および宿泊関連事業を展開しています。うやまリゾート株式会社と株式会社やどプラスの事業領域には高い親和性があり、今回の子会社化により、貸別荘という成長分野を取り込むことで、宿泊運営代行事業全体のさらなる強化と事業シナジーの創出を図ってまいります。
アクトプロホールディングスは、企業理念「New Views 人生に新しい景色を」のもと、グループ経営のシナジーを最大限に発揮し、多様な事業展開を推進してまいります。
【会社概要】
株式会社やどプラス
所在地：東京都港区
代表者：代表取締役 遠藤圭造
事業内容：宿泊業、宿泊運営代行事業、宿泊関連事業
資本金：4,000万円
うやまリゾート株式会社
所在地：東京都渋谷区
代表者：代表取締役 鵜山康宏
事業内容：貸別荘運営事業
資本金：300万円
