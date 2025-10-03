株式会社インプルーブのグループ参画に関するお知らせ
株式会社アクトプロホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：新谷学）は、2025年8月1日付で、株式会社インプルーブ（本社：東京都港区、代表取締役：柳瀬光太郎）との資本提携を行い、同社を当社の新たな事業子会社として迎え入れたことをお知らせいたします。
今回の提携に伴い、当社はインプルーブの発行済株式の55％を取得いたしました。同日には臨時株主総会が開催され、当社代表取締役の新谷学が同社の取締役に就任し、またアクトプロホールディングスおよび柳瀬光太郎氏による第三者割当増資を通じて、インプルーブの資本金は10百万円となりました。なお、本増資後においても、当社の持株比率（55％）に変更はありません。
株式会社インプルーブは、IR支援や財務戦略構築、上場企業の幹部教育分野において高い専門性と豊富な実績を有する企業です。とりわけ、同社代表である柳瀬光太郎氏は、上場企業のCFO・IR責任者としての知見とコンサルタントとしての実行力を兼ね備え、当社グループにとって極めて価値ある人材であると認識しております。
今後は、柳瀬氏の参画により、当社が構想する多面的な事業展開における財務戦略およびM&Aの推進体制が強化され、新たな成長フェーズに向けた基盤がより確かなものとなると確信しております。
アクトプロホールディングスは、「New Views 人生に新しい景色を」という理念のもと、今後もグループ経営の加速と多様な事業創出を推進してまいります。
配信元企業：株式会社アクトプロホールディングス
