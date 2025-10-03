【お正月にピッタリ】祝いの席を彩る、日本の美 ― 【箔蒔絵】越前塗 三段重 扇面草花
日本の伝統美と職人技が息づく、【箔蒔絵】越前塗「扇面草花 6寸 三段重」。
越前漆器ならではの深みある漆塗りに、扇面をモチーフにした優雅な草花模様を金箔と蒔絵であしらい、格調高い華やかさをまとわせました。食卓を彩る器としてはもちろん、室礼の一部としても映える、存在感あふれる逸品です。
三段重は祝いの席やお正月、節句、記念日など、晴れやかな場に欠かせない器。料理を引き立てる艶やかな漆黒に、箔と蒔絵が織りなすきらめきが調和し、盛り付けた品々を一層引き立てます。実用性と芸術性を兼ね備えた漆器は、時を経ても色褪せず、代々受け継ぐことのできる日本の暮らしの財産です。
熟練の職人が一つひとつ丁寧に仕上げた重箱は、結婚祝いや長寿のお祝い、海外への贈答品としても最適。伝統と格式を感じさせるその佇まいは、贈る方の真心を確かに伝えます。越前塗の漆器が放つ気品と華やぎを、特別なひとときにぜひご堪能ください。
【箔蒔絵】越前塗 扇面草花 6寸 三段重
https://www.shikki-shop.com/bentobako4106-6/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331080&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
越前漆器ならではの深みある漆塗りに、扇面をモチーフにした優雅な草花模様を金箔と蒔絵であしらい、格調高い華やかさをまとわせました。食卓を彩る器としてはもちろん、室礼の一部としても映える、存在感あふれる逸品です。
三段重は祝いの席やお正月、節句、記念日など、晴れやかな場に欠かせない器。料理を引き立てる艶やかな漆黒に、箔と蒔絵が織りなすきらめきが調和し、盛り付けた品々を一層引き立てます。実用性と芸術性を兼ね備えた漆器は、時を経ても色褪せず、代々受け継ぐことのできる日本の暮らしの財産です。
熟練の職人が一つひとつ丁寧に仕上げた重箱は、結婚祝いや長寿のお祝い、海外への贈答品としても最適。伝統と格式を感じさせるその佇まいは、贈る方の真心を確かに伝えます。越前塗の漆器が放つ気品と華やぎを、特別なひとときにぜひご堪能ください。
【箔蒔絵】越前塗 扇面草花 6寸 三段重
https://www.shikki-shop.com/bentobako4106-6/
越前漆器粂治郎
https://www.shikki-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331080&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ