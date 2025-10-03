BOSSとアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1(R)チームが贈る、究極の没入型ファン体験が登場

ヒューゴボスジャパン株式会社

BOSSはこのたび、フォーミュラ1(R)ファン体験を再定義する革新的な没入型コンテンツを発表します。アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1(R)チームとの特別なコラボレーション、そして最先端のApple Vision Proによって実現したこの新しい体験は、観客席のその先へとファンを誘い、高揚感と圧倒的なパフォーマンスの世界へと導きます。

この興奮に満ちた体験では、参加者はレースの核心へと入り込みます。BOSSのブランドアンバサダーでありアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1(R)のドライバーでもあるフェルナンド・アロンソとランス・ストロールがガイドとなり、スピード感あふれる空間演出の中で、真の“BOSS”のマインドセットを体感するマルチステージ・ジャーニーが展開されます。

この革新的な体験は、BOSSのデジタル変革を戦略的に支えるパートナー、EPAM Systems, Inc.（EPAM）の技術設計・実装によって実現しました。ファンはかつてないほどレースの臨場感に近づくことができ、仮想空間の中でサーキットのスリルとリアリティを体験します。正確な視覚ターゲティング演習や、戦略的なレース判断をヒントにした3D空間パズルなど、瞬時の判断と集中力が試されるステップを経て、体験は圧巻のテストラップでクライマックスを迎えます。そこでは、AMR25のエンジン音が全身を包み込み、まるでコックピットに座っているかのような没入感を提供します。

HUGO BOSSグローバルマーケティング シニア・ヴァイス・プレジデントのジェームズ・フォスターは次のように述べています。

「F1(R)は、スピード、精密さ、そして極限のプレッシャーが交錯する世界です。この世界を実際に体験できる人は限られていますが、今回の没入型体験によってその壁を取り払うことができました。私たちは単にレースをシミュレーションしているのではありません。ファンを真の“BOSS”のマインドへと導いているのです。」

この革新的な体験は、10月2日より世界7都市（ロンドン、パリ、デュッセルドルフ、バルセロナ、ラスベガス、ドバイ、シンガポール）の一部BOSS店舗にて特別に設置されたインスタレーションで初公開されます。これは「フォーミュラ1(R) シンガポール航空・シンガポールグランプリ2025」の開幕直前にローンチされ、世界中のF1(R)ファンの期待をさらに高めます。

アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1(R)チーム チーフマーケティングオフィサーのロブ・ブルーム氏は次のようにコメントしています。

「アストンマーティンは常に時代を超えてアイコニックな瞬間を生み出してきたブランドです。F1(R)の世界でも私たちは未来を切り拓いています。今回のBOSSとの革新的な取り組みは、F1(R)最大の課題のひとつである『わずか1%未満のファンしか現地観戦をしたことがない』という現状に挑むものです。今やファンはこれまでにない没入感でF1(R)を体感できるようになりました。アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1(R)は、伝統を守りながらも未来の体験を定義し続けているのです。」

EPAM Systems, Inc. CEO兼プレジデントのバラージュ・フェイジェス氏は次のように述べています。

「私たちはBOSSとの戦略的パートナーシップをさらに強化し、Apple Vision Proを通じて革新的な空間体験を実現できたことを大変嬉しく思います。この取り組みは従来型の顧客接点を超え、没入型ストーリーテリングを活用することで、これまで限られていたF1(R)の世界を、世界中のファン、顧客、購買者、ブランドメンバーに広げます。これはただ観るだけではなく、プレミアムファッション、ラグジュアリーブランド、スポーツ、テクノロジーが交わる新しい瞬間を創出するものです。」

この大胆でインタラクティブな体験は、BOSSとアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1(R)を結びつける「革新性」「パフォーマンス」「真のリアリティ」という価値観を体現しています。両者は、モータースポーツとの関わり方を進化させるだけでなく、レースを“体感する”という概念の新たなスタンダードを築いています。

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして、自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージテーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。また、フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約500の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSS は、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられていますBOSS とHUGO の2 つのブランドで形成されており、グループは129カ国の約8,000の販売拠点でコレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、全世界で約18,500人の従業員を擁し、2024会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1(R)チームについて

1913年にライオネル・マーティンとロバート・バムフォードによって創業されたアストンマーティンは、レーシングの伝統を受け継ぐラグジュアリーブランドです。1922年のグランプリ初参戦、1959年のル・マン制覇を経て、2021年にF1(R)へ復帰。2023年には最新鋭のAMRテクノロジーキャンパスをシルバーストンに開設し、2025年には最先端の風洞施設を稼働させるなど、テクノロジーとサステナビリティへの投資を拡大しています。現ドライバーはランス・ストロールと2度のF1(R)ワールドチャンピオン、フェルナンド・アロンソ。F1(R)アカデミーにも参戦し、次世代育成や多様性推進、サステナビリティ活動を積極的に展開しています。

EPAM Systemsについて

EPAM Systems, Inc.（NYSE: EPAM）は1993年の創業以来、ソフトウェアエンジニアリングを起点にデジタルエンジニアリング、クラウド、AIによるトランスフォーメーションをリードしてきました。30年以上の実装実績と戦略・デザイン・テクノロジーを融合し、世界の大手企業や革新的スタートアップのデジタル変革を支援。AI／生成AIを活用したソリューションにより、顧客の競争力を高め、革新的なビジネス体験を提供しています。S&P500およびForbes Global 2000に選出され、Fortune 1000ではITサービス分野のトップ15社にランクイン。グローバルな知見とローカルな実行力を兼ね備えたチームが、未来のデジタル体験を現実にしています。

BOSS.COM

INSTAGRAM: instagram.com/boss

FACEBOOK: facebook.com/hugoboss

YOUTUBE: youtube.com/boss

TIKTOK: tiktok.com/@boss