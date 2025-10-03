







背景と目的

神田駅西口地区は、歴史ある商業地としての魅力を持ちながらも、近年は通過型の空間となり、地域内での滞在や交流の機会が限られているという課題を抱えています。地域住民・事業者・来街者の関係性も希薄化しつつあり、まちのにぎわいや愛着の醸成が求められています。

令和6年度に千代田区が実施した「地域主導のウォーカブルな活動（プレイスメイキング等の実証実験）」に神田駅西口商店街振興組合主催の「つながる神田プロジェクト」が採択され、本グループも活動に協力をしました。そこでは、公共空間を活用したプレイスメイキングの可能性が示され、地域の人々が関わることでまちの風景が変わる手応えが得られました。こうした経験を踏まえ、神田外語学院と地域が一体となって企画したのが「KANDAフェス2025」です。

本フェスでは、公共空間を活用して人が集い滞在したくなる環境を整え、地域の居心地向上と生活の質の改善を図ります。また、地元住民・在勤者・在学者・来街者が交流できる場を提供し、「顔の見える関係性」と「まちの一体感」を育みます。さらに、神田の歴史・文化・商業の魅力を再発見し、多文化共生や国際交流を加えることで地域ブランドの向上を図るとともに、昨年の「つながる神田プロジェクト」に続く継続的な取り組みとして、今後も毎年実施し、神田駅西口エリアを代表するイベントへと育てていくことを目指しています。

KANDA’s Got Talent!概要

「KANDAフェス」の最大の見どころは、神田外語学院の名物イベントを街に飛び出して開催する 「KANDA’s Got Talent!」 です。学生や地域の人々が一堂に会し、歌・ダンス・アカペラ・伝統芸能・治療体験など、多彩なステージを繰り広げます。会場全体が熱気に包まれるステージは、来場者が一体となって楽しめる本フェス最大の見どころです。

「おかえりby雪國商店」概要

神田外語学院の国際ビジネスキャリア科/池田政隆ゼミの学生と関根学園高等学校(新潟県上越市)の生徒が、上越の特産品を販売するショップ「おかえりby雪國商店」をオープンします。この取り組みは、2023年より高専連携教育の一環として開催されており、今回で4回目となります。学生と高校生が、年代や地域を超えて交流しながら神田地区に上越の味をお届けします。

こどもハロウィンパレード概要

ハロウィンならではの特別イベントとして、「こどもハロウィンパレード」 を開催します。子どもたちが仮装して街を練り歩き、ハロウィンならではの雰囲気を楽しむことができるプログラムです。家族やお友達と一緒に参加することも可能で、英語フレーズを学びながら歌い歩く演出も取り入れ、遊びの中で異文化に触れる機会を提供します。

KANDAフェス2025 概要



地図



参考

【神田外語グループ HP】https://www.kandagaigo.ac.jp/

【神田外語学院 HP】https://www.kandagaigo.ac.jp/kifl/

【神田外語大学 HP】https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/

【関根学園高等学校 HP】https://www.sekinegakuen.com/

【イオンモール株式会社HP】https://www.aeonmall.com/

【仕事体験テーマパークKandu(カンドゥー)】https://www.kandu.co.jp/

【NTT都市開発HP】https://www.nttud.co.jp/

【神田多壱小路】https://www.nttud.co.jp/news/detail/id/n26840.html

※本リリースに掲載をされている情報は、スケジュール、場所等含めて全て配信時のものとなります。詳細については、主催者が発信・発表する情報をご確認ください。