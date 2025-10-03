笠井あゆみ先生画業35周年＆画集「濡事」発売記念カフェ at マンガ展 開催！ 東京・池袋で本日開幕、大阪へ巡回も！

株式会社TORICO株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎）は、笠井あゆみ先生画業35周年＆画集「濡事」発売記念カフェ at マンガ展を2025年10月3日(金)から10月26日(日)まで同社が運営する東京・池袋の「マンガ展 池袋」にて、その後2025年11月1日(土)から11月23日(日)に大阪・谷町の「マンガ展 大阪」にて開催いたします。

◇笠井あゆみ先生デビュー35周年記念◇



画集『濡事』が10月3日に発売決定！

「耽美」という言葉がもっともふさわしい、濃密で官能漂う軽やかな画風と唯一無二の世界観。

その変遷をアナログとデジタルで辿るほか、創作の秘密に迫るインタビューも収録した画集が発売。



マンガ展では、笠井あゆみ先生の画業35周年＆画集『濡事』発売をお祝いするコラボカフェを東京・大阪で開催いたします。

特装版〈直筆サイン入り複製原画付〉や限定有償特典〈アクリルスタンド付〉での販売はもちろん、

豪華イラスト展示に妖しさ漂うコラボメニュー、オリジナルグッズの数々は直筆サイン入りで手に入るものも！



どうぞお楽しみに…！！

イベント詳細はコチラ(https://www.manga10.com/event/3524)！

- 開催スケジュール

＜マンガ展 池袋＞

2025年10月3日(金)～10月26日(日)

OPEN 12:00 / CLOSE 19:00

＜マンガ展 大阪＞

2025年11月1日(土)～11月23日(日)

OPEN 12:00 / CLOSE 19:00

- 入場

＜マンガ展池袋・大阪会場共通＞

入場料：550円(税込)

※全日程事前入場予約制

※未就学児は入場無料です。

※入場料は予約いただいた段階で決済手続きを行って頂く前払い制となります。

詳しくはイベントページ(https://www.manga10.com/event/3524)【全日程事前入場予約】欄をご確認下さい。

- 全日程入場予約制

＜マンガ展 池袋・大阪＞

１.12:00-13:20 ２.13:30-14:50 ３.16:10-17:30 ４.17:40-19:00

※ラストオーダー 各回終了20分前

※各入場時間枠、上限に達し次第受付終了

※入場可能時間は各時間帯ブロック(各80分)での完全入替制

- 展示

◎笠井あゆみ画集 濡事より 厳選されたイラストを展示

笠井あゆみ先生の画業35年をたどる豪華展示。

デジタル作画の複製原画はもちろん、なんとアナログ原画も……！



◎デジタルサイネージ ※マンガ展 池袋のみ

美麗で繊細なイラストを、高画質のBIGサイズでご覧いただけます。



…その他、テーブルシートやフォトスポットなど会場ならではの仕掛けがいろいろ！

- 特典付きコラボメニュー- 販売商品

＜書籍＞

▼新刊

・【有償特典付き・限定版】笠井あゆみ画集 濡事〈直筆サイン入り複製原画〉〈TORICO限定アクリルスタンド〉

・【限定版】笠井あゆみ画集 濡事〈直筆サイン入り複製原画付〉

・【有償特典付き】笠井あゆみ画集 濡事〈TORICO限定アクリルスタンド〉

・笠井あゆみ画集 濡事

etc...

＜イベントオリジナルグッズ＞

＜会場限定・物販購入特典＞

▼のぞき見クリアしおり：全3種

＜web販売のご案内＞

イベントオリジナルグッズは下記スケジュールにてweb通販の予約受付を実施いたします。

販売期間：2025年9月19日(金)18:00～11月23日(日)23:59

発送予定：2026年1月下旬ごろ予定

※高精細複製原画とA4判アクリルプレートは2026年2月以降の発送となる可能性がございます。

※発送時期は状況により前後する可能性もございます。

※販売期間中であっても完売により販売を早期終了する可能性もございます。

※物販購入特典は会場限定でのお渡しとなります。WEBでのご購入は対象外となりますのでご了承ください。

- 概要

笠井あゆみ先生画業35周年＆画集「濡事」発売記念カフェ

【会場】マンガ展 池袋

【期間】2025年10月3日(金)～10月26日(日)

【時間】12:00～19:00

【入場】550円

【休館日】なし



【会場】マンガ展 大阪

【期間】2025年11月1日(土)～11月23日(日)

【時間】12:00～19:00

【入場】550円

【休館日】なし



【主催】株式会社TORICO

【協力】河出書房新社

【お問い合わせ】https://www.manga10.com/contact

【リアルタイム情報】X マンガ展／TORICO @manga10_torico(https://x.com/manga10_torico)