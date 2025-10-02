DC Shoesから防水・防滑・保温機能を備えたスニーカーブーツ「GLAZE HI」「GLAZE」が新登場。過酷な環境下で使用されるスノーボードブーツの開発で培った技術を搭載した新基準シューズが誕生！

ボードライダーズジャパン合同会社GLAZE HI（Black/Red）GLAZE HI（Olive/Black）GLAZE HI（Olive/Black）

DC Shoes（ボードライダーズジャパン合同会社、本社：東京都）では、2025年秋冬シーズンに向け、高い防水機能や保温性、滑りやすい路面やトレイルでもグリップ力を発揮するアウトソールを装備した、ストリートからアウトドアまで対応する新作スニーカーブーツ「GLAZE HI（グレイズ ハイ）」とローカットの「GLAZE（グレイズ）」を10月3日（金）より発売します。サイズは「GLAZE HI」、「GLAZE」ともに23.0～30.0cmまでのユニセックス展開です。販売は、DC Shoes直営店舗、DC Shoes公式サイトおよびDC Shoes取り扱い店舗です。

アッパーには、防水フィルムを施したライニングと、表・裏の両面に施した耐久性に優れた高品質な皮膜加工により、高さ4cmの水に浸かって6時間浸水を防ぐ防水性能を発揮。表面には独自の微細構造で水を反発する超撥水性を発揮し、シューズ全体をドライに保ちます。さらに中底には、地面からの冷気を遮断してシューズ内の保温性を高めるフォイル・ストローベルを搭載し、氷点下の寒冷地でも足を暖かく保ちます。

耐摩耗性に優れたアウトソールには、特殊なガラス繊維を配合した防滑ゴム素材を効果的なパターンで配置し、濡れた路面や雪上、氷上での防滑性能を発揮。軽量で通気性に優れた低反発インソールは、長時間の歩行でも足元を快適に保ちます。

「GLAZE」シリーズ は、DC Shoesが過酷な環境下で使用されるスノーボードブーツを展開する中で培った技術を活かし、日本で企画・開発された、冬の厳しい環境化でも高いパフォーマンスを発揮する高機能なシューズです。防水性や保温性に優れ、フィールドを選ばないデザインと歩きやすさで、街やトレイルのほか、寒冷地でのライフスタイルシューズとしてもおすすめです。

10月3日（金）より「GLAZE HI」、「GLAZE」の特設ページやDCのSNSでは、イメージムービーを公開します。

［特設ページ］ https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-glaze

［YouTube URL］ https://youtu.be/T5auo-j_63o

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T5auo-j_63o ]

日本企画の新モデル「GLAZE HI」「GLAZE」製品概要

【GLAZE HI（グレイズ ハイ）】

GLAZE HI（グレイズ ハイ）

価格：\17,600（税抜 \16,000） 発売日：2025年10月3日（金）

サイズ：23.0～29.0, 30.0cm

重量：450g（27cm/片足）

カラー： Black/Red（ブラック/レッド）、Olive/Black（オリーブ/ブラック）

2025年秋冬シーズンの新作防水スニーカーブーツ。

高機能なアウトドアシューズでありながら、ストリートスタイルにもハマる“両A面”の一足。

■ アッパー：ライニングに防水フィルム、表と裏に高品質な皮膜加工、表面には超撥水加工を施し、優れた防水性を発揮。

■ 中底：地面からの冷気を遮断しシューズ内部の保温性を高めるフォイル・ストローベルを採用。

■ アウトソール：ガラス繊維を配合した特殊ラバーを効果的なパターンで配置し、濡れた氷上や雪上でも滑りにくく安定感をプラス。

■ インソール：通気性がよく快適な歩行と履き心地をサポートする低反発EVAインソール。

■ ミッドソール：クッション性に優れた超軽量EVAミッドソール。

■ その他：ガゼットタンが土埃や砂利の侵入を防ぎ、ラウンドレースとDリングにより着脱もスムーズ。

GLAZE HI / GLAZE の素材・機能について

アッパーは防水フィルムを施したライニングに、表面・裏面に耐久性に高品質な皮膜加工を施し、高い防水性を実現。

DC独自の透明な微細構造によって水反発構造を形成し、優れた撥水性を発揮する。

フォイル・ストローベルを中底に採用し、シューズ内の熱を逃さず寒冷地で優れた保温性を発揮。

特殊なガラス繊維を配合した防滑ゴムをアウトソールに配置。濡れた路面や氷上でも滑りにくく、様々な形状で配置された耐摩耗性に優れたラバーが雪上での高いグリップ力を発揮。

軽量で通気性に優れた低反発EVAインソールが、長時間の歩行でも快適さを実現し、包み込まれるような履き心地。シュータンにはガゼットを搭載し砂や埃の侵入をブロック。

5mm幅のラウンドレースとDリングによりスムーズな着脱が可能。

【GLAZE（グレイズ）】

GLAZE（Black/Red）GLAZE（Black/Red）GLAZE（Olive/Black）

GLAZE（グレイズ）

価格：\15,950（税抜 \14,500） 発売日：2025年10月3日（金）

サイズ：23.0～29.0, 30.0cm

重量：405g（27cm/片足）

カラー： Black/Red（ブラック/レッド）、Olive/Black（オリーブ/ブラック）

2025年秋冬シーズンの新作で、ローカットの防水スニーカーブーツ。

毎日の街歩きからアウトドアまで活躍するマルチユースな一足。

■ アッパー：ライニングに防水フィルム、表と裏に高品質な皮膜加工、表面には超撥水加工を施し、優れた防水性を発揮。

■ 中底：地面からの冷気を遮断しシューズ内部の保温性を高めるフォイル・ストローベルを採用。

■ アウトソール：ガラス繊維を配合した特殊ラバーを効果的なパターンで配置し、濡れた氷上や雪上でも滑りにくく安定感をプラス。

■ インソール：通気性がよく快適な歩行と履き心地をサポートする低反発EVAインソール。

■ ミッドソール：クッション性に優れた超軽量EVAミッドソール。

■ その他：ガゼットタンが土埃や砂利の侵入を防ぎ、ラウンドレースとDリングにより着脱もスムーズ。

【DC Shoes（ディーシー シューズ）について】

1994年にアメリカ西海岸カリフォルニア州で誕生したストリートブランドDC Shoes。創始者である “Ken Block”と “Damon Way”はスケートボード、スノーボード、サーフィンなどのカルチャーに、ミュージック、アートの感性をミックスさせ、30年の歴史の中で、時代に先駆けたストリーブランドへDCを成長させてきた。 常識を破り続け、常に新しいものを創造し続けるDCの革命的なDNAは、創設者の信念を変えることなく、PUSHし続ける。

