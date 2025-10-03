【新色追加】Sobagni（ソバニ）のカップホルダーに ナチュラルカラー２色が登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331105&id=bodyimage1】
【新色追加】Sobagni（ソバニ）のカップホルダーに
ナチュラルカラー２色が登場！
共和レザー株式会社（本社：浜松市）のブランド Sobagni（ソバニ）は、10月3日（金）、人気商品の『カップホルダー』に新色２色が追加で販売開始となったことを発表いたします。
新色は、「ホワイト×アイボリー」「ミルキーホワイト×ダークブラウン」で、秋のファッションにも馴染むナチュラルな色合いです。
『カップホルダー』には、考え抜かれた便利な機能が詰まっています。コンビニテイクアウトコーヒーの各サイズに対応し、使わない時はコンパクトに収納可能。水や汚れに強く、お手入れも簡単なSobagni素材のリバーシブル仕様で、長く美しくお使いいただけます。
通勤やお散歩、ランチタイムなど、日常のさまざまなシーンにそっと寄り添ってくれることでしょう。現在販売中の「ブラウン×ベージュ」「ブラック×レッド」「ホワイト×グレー」と合わせて、全5色展開になりました。
ぜひ一度、ご覧になってみてください。
https://sobagni.jp/ethical-blog/cupholder-newcolor/
https://sobagni.jp/householdgoods/k5231cph/
サイズ ONE SIZE
サイズ詳細 幅：145ｍｍ 高さ：80ｍｍ ストラップの長さ（レバーナスカン付き）：415ｍｍ
重さ 48ｇ
クリーニング（又は、メンテナンス） 汚れた場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いてください。
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
ーーーーーーーーーー
会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.）
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331105&id=bodyimage2】
配信元企業：共和レザー株式会社
