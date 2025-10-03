【お母さんへのプレゼントに最適】イタリアン羊革×日本の職人技 ― 香川手袋「Italian Sheep Standard Color （WOMEN）」登場
香川県は日本有数の手袋の産地として知られ、百年以上の歴史を持つ産地の職人技が息づく「香川手袋」。その技術を活かし、上質なイタリアン羊革を贅沢に用いた「Italian Sheep Standard Color （WOMEN）」が登場しました。
柔らかくしっとりと手に馴染むイタリアンシープレザーは、まるで素手のようなフィット感を実現。薄手でありながら強度があり、上品な光沢と発色が魅力です。熟練の日本の職人が一つひとつ丁寧に縫製し、指先まで美しく仕立てることで、長時間の着用でも快適さを保ちます。
シンプルでありながら洗練されたデザインは、オンオフ問わず幅広いシーンで活躍。スタンダードなカラーバリエーションはコーディネートに合わせやすく、秋冬の装いをよりエレガントに引き立てます。大切な方へのギフトとしてもふさわしい、伝統と革新が融合した逸品です。
【香川手袋】Italian Sheep Standard Color （WOMEN） イタリアン羊革×日本の職人
https://naire-shop.com/naire-kurodatebukuro-br14101l4/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331079&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
柔らかくしっとりと手に馴染むイタリアンシープレザーは、まるで素手のようなフィット感を実現。薄手でありながら強度があり、上品な光沢と発色が魅力です。熟練の日本の職人が一つひとつ丁寧に縫製し、指先まで美しく仕立てることで、長時間の着用でも快適さを保ちます。
シンプルでありながら洗練されたデザインは、オンオフ問わず幅広いシーンで活躍。スタンダードなカラーバリエーションはコーディネートに合わせやすく、秋冬の装いをよりエレガントに引き立てます。大切な方へのギフトとしてもふさわしい、伝統と革新が融合した逸品です。
【香川手袋】Italian Sheep Standard Color （WOMEN） イタリアン羊革×日本の職人
https://naire-shop.com/naire-kurodatebukuro-br14101l4/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331079&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ