大ヒット中国ドラマ「一念関山-Journey to Love-」が2025年10月3日よりBS11+でレンタル配信開始！あらすじや相関図を特集記事で解説
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年10月3日（金）より中国ドラマ「一念関山～Journey to Love～」の単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330967&id=bodyimage1】
（C）Shanghai Linmon Pictures Co., Ltd., China
中国ドラマ「一念関山～Journey to Love～」のあらすじ
激動の時代、支配地を広げるべく５つの国が争っていた。その中で最も勢いがある安国と梧国の争いは長く続いていた。安国は“朱衣衛”、梧国は“六道堂”という強力なスパイ機関を有し、任如意と寧遠舟はそれぞれの組織のトップで並外れた強さの持ち主だった。しかし、如意は裏切りにより身近な人々を亡くし、身を守るため死を偽装し名を変えて梧国に潜入していた。ある時の戦で、梧国は大敗し、梧帝が人質として安国にとらえられてしまう。梧帝を取り戻す条件として多額の賠償金と、使節が皇子であることを要求されるものの、梧国では帝位を狙う皇族たちそれぞれに思惑があり、使節がなかなか決まらない。
そんな中、皇女の楊盈が自分が皇子として梧国の皇帝を迎えに行くと言い出す。男装し礼王として安国に向かう楊盈を守り、皇帝を救出する任務を言い渡されたのは、六道堂の寧遠舟だった。梧国で寧遠舟と出会った如意は、六道堂の精鋭４人と共に楊盈の教育係として安国へと向かうことに。最初はそれぞれの目的のため、互いを利用していたが、次第に惹かれ合うのだが…。
キャスト
リウ・シーシー（劉詩詩）任如意（レン・ルーイー）／任辛（レン・シン）役
「女医明妃伝～雪の日の誓い～」 「宮廷女官 若曦」
リウ・ユーニン（劉宇寧）寧遠舟（ニン・ユエンジョウ）役
「安楽伝」「長歌行」
ハー・ランドウ（何藍逗）楊盈（ヤン・イン）役
『最高の夏、最高の私たち』「黄雀（原題）」
チャン・ホワセン（常華森）李同光（リー・トングアン）役
「柳舟恋記～皇子とかりそめの花嫁～」「パラレル・ラブ～オレ様御曹司を社長にします！～」
ファン・イールン（方逸倫）于十三（ユー・シーサン）役
「玉骨遥」「長歌行」
スタッフ
監督：ジョウ・ジンタオ（周靖韜）「鎮魂」「流水舞花～遥かなる月落城～」、ゾウ・シー（鄒曦）「終極筆記」「沙海（原題）」
脚本：チャン・ウェイ（張巍）「夢華録」「独孤伽羅～皇后の願い」
【配信開始日】
2025年10月3日（金）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/ichinenkanzan?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/journey-to-love?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
単品レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ