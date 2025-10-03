考えて、並べて、動かして。アイディアがロボットを動かす！ロボットプログラミング入門ワークショップ　参加者募集

東京都

募集対象：東京都内に在住又は在学の小中学生

開催日程：【1日目】令和7年10月25日（土）

【2日目】令和7年10月26日（日）

東京都は、今後のデジタル社会を担っていく小中学生が、誰でも気軽に、デジタル体験を通じて創造力を育むプロジェクト、「とうきょうこどもクリエイティブラボ（愛称：くりらぼ）」※１を実施しています。

島しょ部での体験機会を拡充するため、昨年度の利島に続き、今年度は八丈島で初めてのくりらぼを実施します。

令和７年度第３弾は、動きや命令が書かれた処理カードを並べることで、順序・論理・結果の関係を学び、ノーコードプログラミングに進むための土台を学ぶことができるワークショップを開催します。ぜひご参加ください。

このプログラムは、官民で連携して子供のデジタル体験を応援する「くりらぼネットワーク」の参画企業である三菱総研ＤＣＳ株式会社※２と実施します。

内容

ロボットを動かすためのプログラミングの疑似体験や、ロボットとのふれあいを楽しむことを通じ、自然とプログラミング的思考を学ぶことができるワークショプです。

「ロボットを動かすって、こんなに考えることがあるんだ！」「考えるって楽しい！」 そんな気づきが、プログラミングの世界への第一歩になります。一緒にロボットの動きを楽しみましょう！

募集対象

東京都内に在住又は在学の小学１～６年生、中学１～３年生

※ プログラミングが初めての方でもサポートしますのでご安心ください。

会場

三根公民館（東京都八丈島八丈町三根347番地1）

※ 託児サービスはありません。会場には授乳室・おむつ交換台、ベビーカー設置スペースがありま す。利用にあたって事前申込は不要です。当日会場スタッフにお声掛けください。

日程・募集人数

応募方法及び申込期間

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6163_1_f2b5e14e07e964810cbc037d3ae5f400.jpg?v=202510030257 ]

くりらぼホームページ(https://www.kids-digital.metro.tokyo.lg.jp/hachijo/)よりお申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。

申込期限：令和７年10月1６日（木）12時まで

URL：https://www.kids-digital.metro.tokyo.lg.jp/hachijo/

くりらぼin区市町村

同日同会場で、くりらぼin区市町村の体験事業（イラスト制作、映像制作、３Dモデル制作）も併せて実施します。詳細及び申込方法は、くりらぼホームページをご覧ください。

※1 とうきょうこどもクリエイティブラボ（くりらぼ）

子供たちが気軽にデジタルに触れ、楽しみながら成長できる機会の創出を目指して、ゲーム制作や３Dモデル制作、ロボット制作、電子工作等の多様なプログラムを体験できる取組です。メンターがサポートしますので、デジタルツールが初めての方も、慣れている方も安心して体験に取り組むことができます。

詳細はくりらぼホームページ(https://www.kids-digital.metro.tokyo.lg.jp/)をご確認ください。

※２ 三菱総研ＤＣＳ株式会社

金融関連システムの設計・開発・運用を得意としている1970年に創業したIT企業。2016年にコミュニケーションロボットの取り組みを開始、その知見を活かし、2021年よりロボットエンジニアの職業紹介やコミュニケーションロボット・プログラミング体験等を内容とした、小中学校および特別支援学校対象の無償出張授業を実施中。

三菱総研ＤＣＳ株式会社ホームページ(https://www.dcs.co.jp/)

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。

戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」

