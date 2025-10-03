考えて、並べて、動かして。アイディアがロボットを動かす！ロボットプログラミング入門ワークショップ 参加者募集
募集対象：東京都内に在住又は在学の小中学生
開催日程：【1日目】令和7年10月25日（土）
【2日目】令和7年10月26日（日）
東京都は、今後のデジタル社会を担っていく小中学生が、誰でも気軽に、デジタル体験を通じて創造力を育むプロジェクト、「とうきょうこどもクリエイティブラボ（愛称：くりらぼ）」※１を実施しています。
島しょ部での体験機会を拡充するため、昨年度の利島に続き、今年度は八丈島で初めてのくりらぼを実施します。
令和７年度第３弾は、動きや命令が書かれた処理カードを並べることで、順序・論理・結果の関係を学び、ノーコードプログラミングに進むための土台を学ぶことができるワークショップを開催します。ぜひご参加ください。
このプログラムは、官民で連携して子供のデジタル体験を応援する「くりらぼネットワーク」の参画企業である三菱総研ＤＣＳ株式会社※２と実施します。
内容
ロボットを動かすためのプログラミングの疑似体験や、ロボットとのふれあいを楽しむことを通じ、自然とプログラミング的思考を学ぶことができるワークショプです。
「ロボットを動かすって、こんなに考えることがあるんだ！」「考えるって楽しい！」 そんな気づきが、プログラミングの世界への第一歩になります。一緒にロボットの動きを楽しみましょう！
募集対象
東京都内に在住又は在学の小学１～６年生、中学１～３年生
※ プログラミングが初めての方でもサポートしますのでご安心ください。
会場
三根公民館（東京都八丈島八丈町三根347番地1）
※ 託児サービスはありません。会場には授乳室・おむつ交換台、ベビーカー設置スペースがありま す。利用にあたって事前申込は不要です。当日会場スタッフにお声掛けください。
日程・募集人数
[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6163_1_f2b5e14e07e964810cbc037d3ae5f400.jpg?v=202510030257 ]
応募方法及び申込期間
くりらぼホームページ(https://www.kids-digital.metro.tokyo.lg.jp/hachijo/)よりお申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。
申込期限：令和７年10月1６日（木）12時まで
URL：https://www.kids-digital.metro.tokyo.lg.jp/hachijo/
くりらぼin区市町村
同日同会場で、くりらぼin区市町村の体験事業（イラスト制作、映像制作、３Dモデル制作）も併せて実施します。詳細及び申込方法は、くりらぼホームページをご覧ください。
※1 とうきょうこどもクリエイティブラボ（くりらぼ）
子供たちが気軽にデジタルに触れ、楽しみながら成長できる機会の創出を目指して、ゲーム制作や３Dモデル制作、ロボット制作、電子工作等の多様なプログラムを体験できる取組です。メンターがサポートしますので、デジタルツールが初めての方も、慣れている方も安心して体験に取り組むことができます。
詳細はくりらぼホームページ(https://www.kids-digital.metro.tokyo.lg.jp/)をご確認ください。
※２ 三菱総研ＤＣＳ株式会社
金融関連システムの設計・開発・運用を得意としている1970年に創業したIT企業。2016年にコミュニケーションロボットの取り組みを開始、その知見を活かし、2021年よりロボットエンジニアの職業紹介やコミュニケーションロボット・プログラミング体験等を内容とした、小中学校および特別支援学校対象の無償出張授業を実施中。
三菱総研ＤＣＳ株式会社ホームページ(https://www.dcs.co.jp/)
本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。
戦略11 デジタル「都民のQOLに貢献するスマートシティの実現」
東京都デジタルサービス局
デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課
電話：03-5320-7622
Eメール：S1100301（at）section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、（at）を@に置き換えてご利用ください