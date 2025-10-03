“創造交差点”に、国内外のスタートアップが集結する5日間『ONE FUKUOKA BLDG. STARTUP WEEK』 開催

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)が運営する「ONE FUKUOKA BLDG.（以下、ワンビル）」において、『RAMEN TECH（※）』の開催に合わせたスタートアップ企業向けの多彩なイベント『STARTUP WEEK』が10月6日（月）～10日（金）の期間で開催されます。

ワンビルには、世界と繋がるイノベーションの発信拠点であるCIC Fukuokaをはじめ、６階のカンファレンスホールやスカイロビースクエアなど、天神で働く多種多様なワーカー・来街者の皆さまが交流できる場所が多数ございます。今回、それぞれの特色に応じたイベントをワンビルの各所で展開することで、スタートアップ企業の皆さまに多くの刺激と活躍の場をご提供します。

当社では、本イベントを通して新たなビジネスの創出と、福岡・九州の経済発展への貢献を目指してまいります。

※RAMEN TECH…福岡市内で国内外のスタートアップや投資家等が集まり、官民によるスタートアップ関連イベントが集中的に開催される、スタートアップの未来を創造する祭典。今年は10月5日（日）～12日（日）の8日間で開催。

【主なイベント一覧】

主なイベントの概要

■ GLOBAL CONNECT ⚡（SPARK）DAY

「世界を知る。世界と繋がる。」をテーマに、世界で活躍する起業家や投資家による講演・トークセッション・ピッチを開催し、県内スタートアップのグローバル展開への意識を高めるとともに、資金調達やビジネスマッチングの機会を創出します。

日時：10月6日（月） 13:30～19:00

主催：福岡県、福岡県ベンチャービジネス支援協議会

共催：双日九州(株)、丸紅(株)、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

開催場所：6F ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

イベント詳細：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/globalconnectsparkdaypart2.html

■ GLOBAL CONNECT ⚡（SPARK）DAY feat. Keidanren Innovation Crossing

県内のスタートアップ８社が、自社の革新的な商品やサービスについて、経団連会員企業の新規事業やオープンイノベーションの担当役員をはじめとする事業会社の方々に対してピッチを行います。

日時：10月7日（火） 16:30～18:30

主催：福岡県、（一社）日本経済団体連合会、福岡県ベンチャービジネス支援協議会

開催場所：6F SKY LOBBY SQUARE

イベント詳細：https://gcfukuoka.com/supportprogram/1418

■ The Gathering by CIC Fukuoka

スタートアップ企業による最新プロダクト展示やイノベーションを牽引するプレイヤーによるトークセッション、さらには参加者同士の交流を深めるネットワーキングを実施します。天神の中心で繰り広げられるイノベーションの熱気を、ぜひ体感ください。

１. EXHIBITION BOOTHS

CIC Fukuokaでスタートアップ・企業のプロダクト展示を開催します。革新的なアイデアや最先端の技術に直接触れられる貴重な機会として、多様な分野の挑戦や成果をご覧いただけます。

日時：2025年10月8日（水） 14:30～18:00

2025年10月9日（木）・10日（金） 9:00～18:00

開催場所：7F CIC Fukuoka

２. 地域共創する再エネ・新技術の実装 -九州のポテンシャル-

株式会社脱炭素化支援機構の上田嘉紀氏をお招きし、全国的な政策の動向を俯瞰しながら、九州がどのようにそのビジョンに貢献し、地域としてどのような展望を描けるのかについてお話し頂きます。後半のパネルディスカッションでは、スタートアップ・地域事業者の実践知を共有し、地域と共に進める再エネ推進のリアルな取り組みと今後の可能性について、多角的に議論します。

日時：10月8日（水） 17:00～18:30

主催：CIC Institute

開催場所：6F SKY LOBBY SQUARE

３. GET TO KNOW MORE ABOUT CIC! - CIC Fukuokaを体験しよう！-

CIC Fukuokaの施設内ツアーを３日間全６回開催します。イノベーションを促す空間とカルチャーを提供するCIC Fukuoka。24時間365日利用可能、会議室・ドリンク・ジムも完備している環境を是非ご見学ください。

日時：

10月8日（水） 14:00～14:20、16:10～16:30

10月9日（木） 15:30～15:50、17:00～17:20

10月10日（金） 11:30～11:50、15:00～15:20

開催場所：7F CIC Fukuoka

※ 6階SKY LOBBYから階段を上がってすぐのオープンスペースにお集まりください。

その他にも期間中、CIC Fukuokaではスタートアップ企業の皆様向けに様々なイベントを実施します。

詳細はこちら↓

10月8日（水） -DAY1-

https://cic-thegathering1008.peatix.com/view

10月9日（木） -DAY2-

https://cic-thegathering1009.peatix.com/view

10月10日（金） -DAY3-

https://cic-thegathering1010.peatix.com/view

■ SOCIAL INNOVATION HOUSE ASIA PACIFIC SUMMIT JAPAN 2025

10月9日（木）・10日（金）の2日間にわたり、「Social Innovation House ASIA PACIFIC SUMMIT」を開催します。1日目はアジア太平洋地域で活動する社会起業家やグローバルリーダーによる講演やトークセッションを実施。2日目は共創ワークショップを通じて、持続可能な未来の実現に向けて業界や国境を超えた協働的なアプローチを創出します。

日時：10月9日（木）・10日（金） 9:00～15:00

主催：Catalyst Now

開催場所：6F SKY LOBBY SQUARE

イベント詳細：https://socialinnovationhouse.net/asia-pacific/

申し込み：Colive Fukuokaのイベントページ（https://colivefukuoka.com/）よりお申し込みください。

■ GLOBAL CONNECT ⚡（SPARK） DAY feat. Meet Global and CDIB Capital Group

台湾最大級のスタートアップ・コミュニティプラットフォームである「Meet Global」及び台湾の投資会社「CDIB Capital Group」と共に、福岡・台湾両地域のスタートアップによるピッチイベントを開催いたします。

日時：10月9日（木） 17:30～20:30

主催：福岡県、福岡県ベンチャービジネス支援協議会

共催：Meet Grobal、CDIB Capital Group、Startup Terrace、Taiwan DIGI Gold Card、G Camp

開催場所：6F SKY LOBBY SQUARE

イベント詳細：

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/globalconnectsparkday4.html

■ FFGみらいの会議

「FFGみらいの会議」は、未来へ挑戦する地域企業・スタートアップと出会い、共に次の一歩を考える交流イベントです。新たな出会いや事業につながるタネを生み出し、参加者一人ひとりにとっての“価値ある未来”につながる場を目指します。

日時：10月10日（金） 10:00～18:30

主催：(株)ふくおかフィナンシャルグループ

開催場所：6F ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

イベント詳細：https://ffg-mirainokaigi.jp/

（参考） Thursday Gatheringについて

ワンビル6階のスカイロビースクエアでは、毎週木曜日にスタートアップ企業の交流を目的とした「Thursday Gathering」を開催しております。この毎週の集いは、ネットワーキングの機会とセミナー等のイベントとを組み合わせて行われます。最先端を行くイノベーター達による講演やイノベーションを加速させるワークショップ等を通じて参加者は学びを得ながら、そこで得た共体験を梃子にネットワークを拡げることが可能です。

（Thursday Gatheringの様子）

それに関連して、今回のSTARTUP WEEKの開催に伴い、Thursday Gatheringへの参加者を対象にワンビルの最上階にあるカフェ＆サンセットバー「THE ROOF ONE FUKUOKA HOTEL」でのお得なサービスを行います。イベント後にぜひご利用ください。

【対象者】

「Thursday Gathering」 参加者

※Thursday Gathering参加者に配布される名前入りステッカーをご持参ください。

【日時】

毎週木曜日 ※Thursday Gathering開催日のみ

16:00～BARクローズまで （24:00 ラストオーダー 23:00）

※STARTUP WEEKの10月9日(木)より開始

【内容】

990円（税・サービス料込）

対象のドリンク1杯＋スナック系おつまみ

※当日、何度でも利用可能。

〈対象ドリンク〉

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17692/table/825_1_65698d592b93411e2032a4ccae5f1f02.jpg?v=202510030257 ]

※本サービスは、内容の変更または中止する可能性がございますのでご了承ください。

「THE ROOF ONE FUKUOKA HOTEL」に関してはこちら→

https://onefukuokahotel.jp/restaurant/the-roof/