子どもから大人まで楽しめる！京都駅ビル “大階段で流しそうめん” 開催について
京都駅ビル開発株式会社（代表取締役：橋本修男）は、京都駅ビルの象徴的な大階段を舞台に、そうめんがダイナミックに流れる「流しそうめん」イベントを開催いたします。
「大階段」は、全171段、高低差35mのスケールを誇り、京都駅ビル4階から屋上まで一気に伸びるダイナミックさで京都駅ビルのシンボルの１つです。本イベントでは、ご家族連れも気軽に参加いただけるよう、流しそうめんの体験（有料）や、子ども向けの特別企画もご用意し、子どもから大人までお楽しみいただけます。「世界流しそうめん協会」協力のもと、本格的な流しそうめんを体験してください。
開催概要
■ 開催日時
2025年10月11日 (土) 10:30～17:00頃
■ 会場
京都駅ビル４F 室町小路広場（大階段）・南広場
※大雨など悪天候の場合は中止とさせていただきます。
■ 内容
（1）大階段で流しそうめん［観覧］
（2）お子様限定！「大階段でガチャポンGET！」［体験］
（3）出張流しそうめん（有料）［体験］
（4）ワークショップ「竹カップをつくろう！」（有料）［体験］
※約60mの竹台を使用した大階段の流しそうめんは観覧用です。
実際にお召し上がりいただく用の流しそうめんは、南広場で
開催します。
■参加費
一部有料（詳細は別紙をご参照ください）
■対象
どなたでもご参加いただけます。
■URL
https://www.kyoto-station-building.co.jp/events/daikaidan-somen/
■主催
京都駅ビル開発株式会社
(1)(2) 大階段で流しそうめん│お子様限定!「大階段でガチャポンGET!」 【観覧・体験】
吹き抜けの大階段を舞台に、階段の段差を活かした巨大流しそうめん台が登場します！こちらでは、そうめんを食べていただくことはできません。
【開催時間】10:30～12:00頃
（１）10:30頃～11:00頃 大階段でながしそうめん
（２）11:00頃～12:00頃 大階段でガチャポンGET
【開催場所】京都駅ビル4F 室町小路広場（大階段）
【観 覧】無料
※イメージ
お子様限定！「大階段でガチャポンGET!」
流しそうめんの竹レーンにガチャ玉を流し、参加のお子様にお菓子をプレゼントいたします。
【先 着】200名様
(3) 出張流しそうめん in 南広場 【飲食・体験】
南広場では、実際に流しそうめんを体験していただき、お召し上がりいただけます。
【開催時間】
1回目/12:00～13:00頃
2回目/14:00～15:00頃
3回目/16:00～17:00頃
【開催場所】京都駅ビル4F 南広場
【参加費】 お一人様 300円 ※現金のみ
【参加人数】先着200名様
（1回目70名、2回目65名、3回目65名）
※イメージ
(4) ワークショップ「竹カップをつくろう！」 【体験】
自然素材でオリジナルの竹カップ作りを体験できます。作った竹カップは記念に持ち帰れます。
【開催時間】12:00～16:00頃
【開催場所】京都駅ビル4F 南広場
【参加費】 お一人様 300円 ※現金のみ
【参加人数】先着200名様
【所要時間】20分程度