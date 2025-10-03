こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
TOYOTA ARENA TOKYOの飲食・サービス業務を包括受託－次世代型アリーナで新たな食体験を提供－
全国の様々な施設でフードサービスを展開するエームサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 周、以下「エームサービス」）は、トヨタアルバルク東京株式会社（本社：東京都江東区）、代表取締役社長：林 邦彦、以下「アルバルク東京」）が運営する「TOYOTA ARENA TOKYO」（以下「本アリーナ」）において、飲食・サービス業務を包括的に受託することとなりました。
エームサービスは、これまでスタジアムや国際的なスポーツイベントなど多くのスポーツビジネスの現場で飲食提供の実績を積み重ねてきました。その豊富なノウハウを活かし、「食」と「空間」をトータルにプロデュースすることで、来場者の多様なニーズに応える新たな食体験をご提供いたします。観戦の楽しみに“食”の価値を加えることで、本アリーナでの体験価値をさらに高めてまいります。
次世代型アリーナのコンセプトと連携
TOYOTA ARENA TOKYOは、「可能性にかけていこう」というコンセプトのもと、スポーツ、モビリティ、サステナビリティを軸に、世代を超えた交流の場として誕生した次世代型のアリーナ施設です。エームサービスはアルバルク東京と連携し、飲食を通じて来場者に新たなスポーツエクスペリエンスをご提供し、本アリーナの魅力創出に貢献してまいります。
受託概要
コンコース売店 ： 固定式販売店舗 10カ所
スイート ： エグゼクティブ向け観戦ルームでの飲食提供 22室
ラウンジ ： ホスピタリティ / グループ向けラウンジでの飲食提供 4カ所
選手・スタッフ食堂 ： 選手 / チーム関係者向け食堂での飲食提供
ホーカー業務 ： アリーナ内でのビール・飲料等のホーカー（売り子）
【上質な空間を演出するホスピタリティサービス】
プライベートな個室空間のスイートでは、上質な空間で快適にお過ごしいただくためのきめ細やかなサービスと、四季折々の食材や豊洲市場から仕入れた食材をアリーナ内のキッチンで調理したお料理を、ビュッフェ形式でお楽しみいただけます。
TOYOTA PREMIUM LOUNGEでは、和洋折衷の多彩なお料理をビュッフェ形式でご提供するほか、お客様の目の前で調理するライブキッチンでは鉄板焼きや天ぷらなどもご用意し、最高級のホスピタリティをお届けします。また、JAPAN AIRLINES LOUNGEやPLAYERS LOUNGEにおいても各コンセプトに合わせたお食事をご提供いたします。
TOYOTA PREMIUM LOUNGEでの四季折々のビュッフェ形式の料理とライブキッチン
TERRACE SUITE バラエティ豊かなビュッフェ料理
【ここでしか味わえない“食”の魅力】
本アリーナ３～５階の売店では、観戦とともに楽しめる多彩な食体験をご用意しています。
・旅籠 青海（3階）：
豊洲市場直送の新鮮な食材を使った海鮮丼や大相撲・音羽山部屋監修の本格ちゃんこ、
ファンとチームの縁を結ぶおむすびなど「日本の味」を堪能いただけます。
・PLAYER’S KITCHEN（3階）：
アルバルク東京所属選手がプロデュースしたオリジナルメニューを展開。
選手の個性や思いが込められた料理をお楽しみいただけます。
・「A’s BITES」（3階）：
クラブカラーの赤と黒を基調としたスタイリッシュな店舗。専用鉄板で焼き上げた
ジューシーなハンバーガーなど、ボリューム満点のメニューをご提供します。
その他、各店舗でオリジナルメニューをご提供しています。
「旅籠 青海」で味わえる本格ちゃんことおむすび 「A’s BITES」自慢のジューシーな A’sハンバーガー
■エームサービス株式会社について
オフィス・工場をはじめ、病院・社会福祉施設、学校、スポーツスタジアム・ トレーニング施設など、全国約3,500か所でフードサービスを展開。“「食」から日本の未来を支えます。”をコーポレートスローガンのもと、1日約140万食を提供しています。豊富な実績に裏付けられた総合力で、スタジアムやアリーナ、エンターテインメント施設の運営に幅広く対応し、多様なニーズに応じて魅力的な飲食サービスや「食」の枠にとどまらないカスタムメイドのサービスを提供しています。
会社名 ： エームサービス株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 小谷 周
所在地 ： 〒107‐0052 東京都港区赤坂2－23－1 アークヒルズフロントタワー
設 立 ：1976年5月
株 主 ：三井物産株式会社（100％）
事業内容：企業のオフィス・工場や病院・社会福祉など幅広い施設でのフード及びサポートサービス
URL ： https://aimservices.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
エームサービス株式会社 企画業務部 広報室 諏訪 美奈子・堀 容子
TEL：03-6234-7522 FAX:03-6234-7692
E-mail：aim@aimservices.co.jp