ＪＲ大阪駅で「みのりみのるマルシェ 佐賀の実り｣を１０月１１日に開催

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、１０月１１日（土）にＪＲ大阪駅「アトリウム広場」でリアルイベント「みのりみのるマルシェ 佐賀の実り」を開催します。

ＪＡ全農とＪＲ西日本は、平成２７年度に締結した「地域振興支援に関する連携協定書」に基づき、地域農業の発展と鉄道沿線地域の活性化を図るため、マルシェの実施や行政と連携したＩターン・Ｕターン促進に取り組んでいます。

今回のマルシェでは、とっても甘いブランドみかん「さが美人」、１５年連続で特Ａ評価に輝くお米「さがびより」、香り豊かな「うれしの茶」など、佐賀が誇る自慢の農産物や加工品を取りそろえます。会場には、ＪＡさが公認のキャラクター「さがみ かんみちゃん」も登場します。

また、当該マルシェ区画では観光ブースを設置し、佐賀県の魅力を紹介します。

佐賀県の旬の食材は、ＪＡタウン「佐賀県 さが風土館 季楽」で販売中です。

【マルシェ開催概要】

１．日 時：令和７年１０月１１日（土）１０：００～１８：００（売り切れ次第終了）

※雨天決行、荒天中止、開催日時は変更になる場合があります。

２．場 所：ＪＲ大阪駅ノースゲートビルディング２階「アトリウム広場」

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。