こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Valuence INFINITIES、D.LEAGUE所属チーム史上初！？シーズン中の単独イベント複数開催決定！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」は、D.LEAGUE（Dリーグ）所属チームとして初めて（※チーム調べ）、オンシーズン中に単独ライブイベントを複数回開催することが決定しました。「INFINITIES ROUNDS LIVE」と題し、第1回目を2025年11月26日（水）に開催いたします。
「歴史を超え、未来へ跳ぶ。」をテーマに、全シーズンのROUND作品を披露
D.LEAGUE 25-26 SEASONでは、開催会場の変更や2ブロック制の導入、またルール変更など、新しい取り組みが進む中、Valuence INFINITIESは新たな挑戦として、単独ライブイベント「INFINITIES ROUNDS LIVE」の複数開催を決定いたしました。
本イベントでは、22-23 SEASONから24-25 SEASONにかけて披露してきた珠玉のパフォーマンスに加え、25-26 SEASONでの最新ステージも、この日限りの特別セットリストとして展開。さらに、ROUNDショーだけでなく、ダンスバトルやライブ、ファン参加型コンテンツなど多彩な演出を通じ、Valuence INFINITIESの魅力を余すことなく表現します。
過去作品と最新ステージは、D.LEAGUEとは異なる場だからこその、勝敗やフォーマットにとらわれないINFINITIESならではの自由な表現で披露し、「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」というチームのミッションを体現。公演ごとに内容が変わるため、1回ごとの体験がファンにとって特別な思い出になること間違いなしです。
東京でしか味わえなかった熱狂を、より多くの地域へ
本イベントは、Valuence INFINITIESの「ホームタウン日本構想（https://valuence-infinities.com/1789/）」の一環として、日本各地での開催も計画しています。メンバーの「全国にショーを届けたい」という想いから、全国各地のファンの皆さまに直接パフォーマンスを体感していただける機会の創出を目指し、東京公演を皮切りに、大阪やメンバーの出身地など、複数地域での開催を予定しています。
Valuence INFINITIESとともに、“ここでしか体験できない特別な瞬間”を創り上げましょう。
■INFINITIES ROUNDS LIVE概要
＜東京公演 開催決定分＞
・日時：2025年11月26日（水）、12月24日（水）、2026年5月1日（金）
・会場：パームス秋葉原
・コンテンツ内容：ROUNDショー、スペシャルコンテンツ（ダンスバトル、ライブパフォーマンス、ファン参加型コンテンツなど）
※開始時刻等の詳細は、後日公式サイトおよび公式SNS等にてお知らせいたします。
※スペシャルコンテンツは公演回により異なります。
■第1回 東京公演 チケット販売概要
＜【抽選】指定席販売（S、A席）＞
・応募期間：2025年10月13日（月）12：00～10月19日（日）23：59
・当落発表：2025年10月25日（土）12：00
・座席公開日時：2025年11月24日（月）
・価格（1枚）：S席 16,500円（税込）、A席 8,250円（税込）
・支払方法：クレジットカードのみ
＜【先着】一般販売（スタンディング）＞
・販売期間：2025年10月27日（月）13：00～11月14日（金）23：59
・座席公開日時：2025年11月24日（月）
・価格（1枚）：3,300円（税込）
・支払方法：クレジットカード、コンビニ支払い
＜【先着】当日引き換え（スタンディング）＞
・販売期間：2025年11月17日（月）13：00～
・価格（1枚）：3,300円（税込）
・支払方法：クレジットカード、コンビニ支払い
※当日引き換えは販売状況により実施しない場合がございます。
※チケット購入に関する詳細は、順次お知らせいたします。
■Valuence INFINITIES
BREAKIN'（ブレイキン）、HIPHOP（ヒップホップ）、そしてHOUSE（ハウス）など各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。
メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持つ。
ストリートシーンからも愛される個々の卓越したスキルを武器に織りなすSHOWCASEで年々成長を続けており、24-25 SEASONでは総合3位、さらに最優秀テクニック賞も獲得した。
4年目となる25-26 SEASONはSTEEZがPRODUCERとなり、DIRECTORにKATSUYAを迎え体制を一新。
昨シーズンの成績、個人やチームとしての可能性を超え、CHAMPIONSHIP優勝を目指し挑戦を続ける。
チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
Valuence INFINITIES
https://linktr.ee/valuence_infinities
ホームタウン日本構想
https://valuence-infinities.com/1789/
